Görüş Bildir
Haberler
TV
Büyük Finale 4 Gün Kaldı: Survivor'da Kim Elendi?

Büyük Finale 4 Gün Kaldı: Survivor'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 00:37

Survivor'da büyük finale  dört gün kaldı. Kıyasıya süren mücadelenin ardından yapılan elemenin ardından yarışmada yalnızca beş yarışmacı kaldı. Survivor'da bu kez kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da geçtiğimiz gün elenen isim Merve Aydın olmuştu.

Survivor All Star'da geçtiğimiz gün elenen isim Merve Aydın olmuştu.

Batuhan ve Ogeday'ın İstanbul elemelerini garantilemesinin ardından Seda, Atakan, Yunus Emre ve Nefise eleme adayı olmuştu.

Batuhan ve Ogeday'ın İstanbul elemelerini garantilemesinin ardından Seda, Atakan, Yunus Emre ve Nefise eleme adayı olmuştu.

Atakan ve Yunus Emre'nin son ikiye kaldığı düelloyu 5-4'lük üstünlükle Atakan kazandı.

Atakan ve Yunus Emre'nin son ikiye kaldığı düelloyu 5-4'lük üstünlükle Atakan kazandı.

Yarışmaya altıncı olarak veda eden isim Yunus Emre oldu.

Yarışmaya altıncı olarak veda eden isim Yunus Emre oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın