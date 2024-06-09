Büyük Finale 4 Gün Kaldı: Survivor'da Kim Elendi?
Büyük Finale 4 Gün Kaldı: Survivor'da Kim Elendi?
Survivor'da büyük finale dört gün kaldı. Kıyasıya süren mücadelenin ardından yapılan elemenin ardından yarışmada yalnızca beş yarışmacı kaldı. Survivor'da bu kez kim elendi?
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Survivor All Star'da geçtiğimiz gün elenen isim Merve Aydın olmuştu.
Batuhan ve Ogeday'ın İstanbul elemelerini garantilemesinin ardından Seda, Atakan, Yunus Emre ve Nefise eleme adayı olmuştu.
Atakan ve Yunus Emre'nin son ikiye kaldığı düelloyu 5-4'lük üstünlükle Atakan kazandı.
Yarışmaya altıncı olarak veda eden isim Yunus Emre oldu.
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