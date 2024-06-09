Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Genç Bir Senariste Bedava İş Yaptırmaya Çalıştığı İddia Edildi
Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Genç Bir Senariste Bedava İş Yaptırmaya Çalıştığı İddia Edildi
TV ekranlarının en yüksek reytingli dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek gündemden düşmüyor. Daha çok çocukları ve yazdığı senaryolarla konuşulan Civelek, bu kez de genç bir meslektaşını zorbaladığı iddialarıyla gündeme geldi.
Kaynak: Magazin Gözü
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Sezon finaliyle olay yaratan Kızılcık Şerbeti yine gündemden düşmüyor.
Ancak bu kez gündeme gelme sebebi oyuncular ya da dizi değil, dizinin senaristi Melis Civelek. Daha önce çocuklarıyla gündeme gelen ünlü senarist bu kez önemli bir iddianın konusu oldu.
Magazin Gözü adlı Instagram hesabı yaptığı paylaşımda genç bir senaristin hikayesine yer verdi.
İddiada şu ifadeler yer aldı: "Bastığım yerleri paspaslattı ve iki saat kendini övdü. Yaptığı işlerin kalitesi, başarısı falan filan... Sonra da lafı onun için parasız çalışırsam bir süre sonra çok ünlü ve çok para kazanan bir senarist olabileceğime getirdi."
"Yanındaki kız öyle yapmışmış, bedava çalışmış bir sene. Aynen aynen dedim uzadım. Sonra projeyi yolladı, aman yarabbi. Ben böyle bir şey görmedim."
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Bakalım Melis Civelek'ten bu iddialara bir yanıt gelecek mi?
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yahu çamur atmayın birbirinize gündem olmak için yaa bu olay böyle olduğunda terbiyesizlikten başka bisey olmuyor