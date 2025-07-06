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Survivor'da Yasak Aşk İddiasıyla Gündeme Gelen Yağmur'a Pınar Saka'dan Ağır Gönderme

Survivor'da Yasak Aşk İddiasıyla Gündeme Gelen Yağmur'a Pınar Saka'dan Ağır Gönderme

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.07.2025 - 00:42

Survivor'ın sona ermesinin ardından Yağmur ve Efecan arasında yasak aşk yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti. İkili iddiaları reddetse de Efecan ve eşi Duygu'nun ayrılması ve Duygu'nun imalı paylaşımları çok konuşulmuştu. Haftalar sonra Efecan ve Yağmur yurt dışında bir barda görüntülendi. İkilinin görüntülenmesinin ardından Survivor'da yarışan Pınar Saka, Yağmur'un kendisine söylediği bir sözle göndermede bulundu.

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Survivor'da birlikte yarışan Yağmur Banda ve Efecan Dianzenza yasak aşk iddialarıyla gündem olmuştu.

Survivor'da birlikte yarışan Yağmur Banda ve Efecan Dianzenza yasak aşk iddialarıyla gündem olmuştu.

İkili iddiaları yalanlamış, birbirlerini de takipten çıkmıştı. Ancak haftalar sonra yurt dışında birlikte görüntülenerek yeniden gündeme oturmayı başardılar.

Detaylar:

Pınar Saka, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a ağır bir göndermede bulundu.

Pınar Saka, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a ağır bir göndermede bulundu.

Yarışmada Yağmur, Pınar'a 'Sen de evinde tek başına oturup kocanın davulunu dinlersin.' demişti. Bu sözleri unutmayan Pınar, Instagram hesabından bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Yağmur'un sözünü hatırlatan Pınar, "Kocanın davul çalmasını izlersin diyenler keşke kendileri de başkalarının kocasını izlemeseydi..." diye paylaşım yaptı.

Yağmur'un sözünü hatırlatan Pınar, "Kocanın davul çalmasını izlersin diyenler keşke kendileri de başkalarının kocasını izlemeseydi..." diye paylaşım yaptı.

'Herkes, kendisi gibilerle arkadaşlık etmeye devam' diyen Pınar'ın başka kimlere laf soktuğu tartışılır... Ancak sözleri, kısa sürede pek çok kez paylaşıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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