Survivor'da Yasak Aşk İddiasıyla Gündeme Gelen Yağmur'a Pınar Saka'dan Ağır Gönderme
Survivor'ın sona ermesinin ardından Yağmur ve Efecan arasında yasak aşk yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti. İkili iddiaları reddetse de Efecan ve eşi Duygu'nun ayrılması ve Duygu'nun imalı paylaşımları çok konuşulmuştu. Haftalar sonra Efecan ve Yağmur yurt dışında bir barda görüntülendi. İkilinin görüntülenmesinin ardından Survivor'da yarışan Pınar Saka, Yağmur'un kendisine söylediği bir sözle göndermede bulundu.
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Survivor'da birlikte yarışan Yağmur Banda ve Efecan Dianzenza yasak aşk iddialarıyla gündem olmuştu.
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Pınar Saka, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a ağır bir göndermede bulundu.
Yağmur'un sözünü hatırlatan Pınar, "Kocanın davul çalmasını izlersin diyenler keşke kendileri de başkalarının kocasını izlemeseydi..." diye paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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