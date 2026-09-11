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Flinders Üniversitesi Uyardı: Sifonu Kapak Açık Çekmek Mikropları Soluduğunuz Havaya Karıştırıyor

Flinders Üniversitesi Uyardı: Sifonu Kapak Açık Çekmek Mikropları Soluduğunuz Havaya Karıştırıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 13:06
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Avustralyalı bilim insanları, tuvalet sifonunun her çekilişinde havaya karışan mikroskobik bir tehlikeye dikkat çekti. Flinders Üniversitesi'nden araştırmacıların 22 ayrı çalışmayı tarayarak hazırladığı yeni bir derlemeye göre, sifon çekildiğinde oluşan aerosol bulutu yetişkin bir insanın nefes aldığı yüksekliğe kadar yükselebiliyor ve havada 20 saniyeye kadar asılı kalabiliyor. Bu bulutun içinde bakteri ve virüsler de taşınabiliyor. 

Kaynak: ScienceAlert

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Gündelik hayatımızda tuvalet kullanımından sonra ellerimizi yıkamak tartışılmaz ve vazgeçilmez bir hijyen kuralıdır.

Gündelik hayatımızda tuvalet kullanımından sonra ellerimizi yıkamak tartışılmaz ve vazgeçilmez bir hijyen kuralıdır.

Ancak görünüşte tertemiz olan bir klozet bile, sifon çekildiği anda gözle görülmeyen büyük bir tehlike yaratabiliyor. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü ve 'Science of the Total Environment' dergisinde yayımlanan son inceleme, sifon hareketiyle havaya karışan partiküllerin doğrudan soluduğumuz alana ulaştığını net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre, sifonun yarattığı ani türbülans, su ve mikroskobik biyolojik atıklardan oluşan bir aerosol bulutunu hızla yukarı doğru fışkırtıyor. Bu görünmez bulut, yaklaşık 20 saniye boyunca yetişkin bir insanın tam nefes alma hizasında havada asılı kalıyor ve içindeki zararlı bakteri ile virüsleri doğrudan solumamıza zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, bu görünmez tehdidin boyutlarını tam olarak haritalandırmak adına bugüne kadar yapılmış 22 farklı bilimsel çalışmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Uzmanlar, bu görünmez tehdidin boyutlarını tam olarak haritalandırmak adına bugüne kadar yapılmış 22 farklı bilimsel çalışmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Araştırma ekibine liderlik eden Lira Adiyani, tehlikenin büyüklüğünün klozetteki suyun hacmine, basıncına ve ortamdaki mikrop yoğunluğuna doğrudan bağlı olduğunu belirtiyor. Daha fazla su harcayan ve yüksek basınçla çalışan sifon mekanizmaları, havaya çok daha fazla biyolojik partikül saçıyor. Klozetin yüzeyinde önceden birikmiş olan mikroorganizmalar, sifon suyunun şiddetiyle birleştiğinde adeta havada süzülen birer biyolojik mermiye dönüşerek ağız veya burun yoluyla insan vücuduna kolayca giriş yapabiliyor.

Araştırmacılar, solunum yoluyla bulaşabilecek bu enfeksiyon riskinden korunmak için sadece kimyasal temizliğe güvenmemek gerektiğinin altını çiziyor. Tuvaletin düzenli olarak temizlenmesi mikrop popülasyonunu ciddi oranda azaltsa da asıl etkili çözüm basit bir mekanik önlemden geçiyor. Bilim insanları, sifonu çekmeden önce klozet kapağını istisnasız olarak kapatmayı şiddetle tavsiye ediyor. Kapak kapalıyken havaya saçılan mikrop bulutu tamamen sıfırlanmasa da, partiküllerin doğrudan yüzümüze doğru fışkırması engellenerek kapağın kenarlarındaki dar boşluklara yönlendirilmiş oluyor. Özellikle hastane gibi hastaların enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasız olduğu alanlarda bu durumun ciddi salgınlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, gelecekte aerosol yayılımını en aza indirecek yeni nesil tuvalet tasarımlarına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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