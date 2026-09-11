Flinders Üniversitesi Uyardı: Sifonu Kapak Açık Çekmek Mikropları Soluduğunuz Havaya Karıştırıyor
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Avustralyalı bilim insanları, tuvalet sifonunun her çekilişinde havaya karışan mikroskobik bir tehlikeye dikkat çekti. Flinders Üniversitesi'nden araştırmacıların 22 ayrı çalışmayı tarayarak hazırladığı yeni bir derlemeye göre, sifon çekildiğinde oluşan aerosol bulutu yetişkin bir insanın nefes aldığı yüksekliğe kadar yükselebiliyor ve havada 20 saniyeye kadar asılı kalabiliyor. Bu bulutun içinde bakteri ve virüsler de taşınabiliyor.
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Gündelik hayatımızda tuvalet kullanımından sonra ellerimizi yıkamak tartışılmaz ve vazgeçilmez bir hijyen kuralıdır.
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Uzmanlar, bu görünmez tehdidin boyutlarını tam olarak haritalandırmak adına bugüne kadar yapılmış 22 farklı bilimsel çalışmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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