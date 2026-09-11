Flinders Üniversitesi Uyardı: Sifonu Kapak Açık Çekmek Mikropları Soluduğunuz Havaya Karıştırıyor

Araştırma ekibine liderlik eden Lira Adiyani, tehlikenin büyüklüğünün klozetteki suyun hacmine, basıncına ve ortamdaki mikrop yoğunluğuna doğrudan bağlı olduğunu belirtiyor. Daha fazla su harcayan ve yüksek basınçla çalışan sifon mekanizmaları, havaya çok daha fazla biyolojik partikül saçıyor. Klozetin yüzeyinde önceden birikmiş olan mikroorganizmalar, sifon suyunun şiddetiyle birleştiğinde adeta havada süzülen birer biyolojik mermiye dönüşerek ağız veya burun yoluyla insan vücuduna kolayca giriş yapabiliyor.

Araştırmacılar, solunum yoluyla bulaşabilecek bu enfeksiyon riskinden korunmak için sadece kimyasal temizliğe güvenmemek gerektiğinin altını çiziyor. Tuvaletin düzenli olarak temizlenmesi mikrop popülasyonunu ciddi oranda azaltsa da asıl etkili çözüm basit bir mekanik önlemden geçiyor. Bilim insanları, sifonu çekmeden önce klozet kapağını istisnasız olarak kapatmayı şiddetle tavsiye ediyor. Kapak kapalıyken havaya saçılan mikrop bulutu tamamen sıfırlanmasa da, partiküllerin doğrudan yüzümüze doğru fışkırması engellenerek kapağın kenarlarındaki dar boşluklara yönlendirilmiş oluyor. Özellikle hastane gibi hastaların enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasız olduğu alanlarda bu durumun ciddi salgınlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, gelecekte aerosol yayılımını en aza indirecek yeni nesil tuvalet tasarımlarına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.