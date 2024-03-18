Sema Ergenekon'un Kadro Dışı Kalmasından Bahar'daki Doğaçlama Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sema Ergenekon'un Kadro Dışı Kalmasından Bahar'daki Doğaçlama Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Mart Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de sunduğu programlar ve güler yüzüyle Nihat Hatipoğlu oluyor elbette. İftardan önce ve iftar sırasında kendisini dinlemek isteyenlerle buluşan ve bir diğer yandan televizyonda canlı yayında olan Nihat Hatipoğlu'na dün akşam katılan bir genç kız anlattıklarıyla dikkat çekti. Nihat Hatipoğlu cevap verirken genç kız kendini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.
2. Set çalışanı Yener Yalçın, Ramazan ayında oruç tutan oyuncular ve set ekibi için çekimlerin nasıl düzenlendiğini anlattı.
3. Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara artık akıl erdiremiyoruz. Her gün farklı bir olay yaşanan All Star'da, dün akşam yayınlanan yeni bölümde her bir yarışmacının ayrı yerde buhran yaşaması gündem oldu. Ogeday'ın terk etme isteğinden, Yunus Emre'nin eşiyle konuşmasına pek çok konuştuğumuz Survivor'a damga vuran anlardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir kriziydi.
4. Geçtiğimiz hafta Yargı dizisinde Tuğçe karakterinin tecavüze uğradığı sahnenin ardından yeni bölümü de tepki uyandırdı. İzleyiciler Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u eleştiri bombardımanına tuttu!
5. ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında aylar sonra ilk kez 1 Milyon TL'lik soru açıldı.
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6. Survivor'da olaylar bitmiyor ama bitecek gibi olsa da izleyicinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Gizem'in parkurda sakatlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldığının gösterildiği fragmanda bu kez yanan Hakan oldu!
7. Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Temelde muhafazakar ve laik iki ayrı ailenin birbiriyle ilişkilerini konu alan dizi herkes tarafından konuşuluyor. Nevşin Mengü de diziye bakış açınızı değiştirecek sözler söyleyerek herkesi şaşırttı!
8. Ekranlara bahar gibi gelen Bahar dizisi, Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizide Bahar karakterinin Timur'a laf soktuğu sahnenin doğaçlama olduğu, akıllara kazınan repliğin Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Senaryoda olmayan bu repliği duyan oyuncular ise o an gülmekten kendilerini alamadı.
9. Olaysız gün geçmeyen Survivor'da tüm yaşananlar ailelere taşmış durumda. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in düşük yaparak bebeğini kaybetmesi başta Yunus Emre olmak üzere herkesi üzmüştü. Yunus Emre ve Beria Özden arasında geçen telefon konuşmasında ve canlı yayında Beria Özden'in ısrarla Aleyna'dan bahsetmesi sonunda annesini harekete geçirdi!
10. Yargı'nın yeni bölümünde yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Seyirci dizide yer alan sahneler yüzünden sinirlerine hakim olamazken soluğu Twitter'da almıştı. Sema Ergenekon'a tepki yağmaya devam ederken, bir kullanıcı yıllar önce çok popüler bir dizide yazdığı sahne yüzünden kadro dışı bırakıldığını söyledi!
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11. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si, namıdiğer Pinko, Sibel Taşçıoğlu verdiği özel röportajda dizi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
12. Son yılların en çok sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde yapılan çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.
13. Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, etkileyici diyalogları ve farklı konusuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizide yalnızca dram işlenmiyor elbette. Son bölümünde Mira'nın Cüneyd'e yiyecek bir şeyler ısmarlama teklifiyle gelişen sahne kahkaha tufanı yarattı!
14. Hande Doğandemir, Survivor All Star'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan'ın yanına Dominik'e tatile gitmişti. Tatilinin ardından Türkiye'ye dönmek isteyen güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!
15. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortalık daha da karışıyor. Yeni bölüm fragmanında Apo'nun "gel benimle" dediği Alev tarafından beklenmedik bir gelişme yaşanırken; Doğa'nın hayatına birinin gireceğinin sinyalleri verildi!
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16. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cevriye Hanım rolüyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu Güler Ökten, yeni videosunda herkese selam gönderdi.
17. Sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre, meğer popüler bir dizide rol alıyormuş. Survivor'a kabul edilince oyunculuk kariyerini bir kenara bırakarak Survivor'a katılmayı tercih etmiş!
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