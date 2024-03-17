Survivor'da Hakan Ormanlık Alanda İdrarını Yaparken Kameralara Takıldı!
Survivor'da Hakan Ormanlık Alanda İdrarını Yaparken Kameralara Takıldı!
Kaynak: https://twitter.com/kadergiriskeenn/s...
Survivor'da olaylar bitmiyor ama bitecek gibi olsa da izleyicinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Gizem'in parkurda sakatlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldığının gösterildiği fragmanda bu kez yanan Hakan oldu!
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Her açıdan heyecanı ve temposu yüksek Survivor'da olayların bir türlü durulmadığını artık hepimiz biliyoruz.
Kavgası, hırsızlığı, sevinci, üzüntüsü, cezaları derken artık bambaşka bir boyuta ulaşan Survivor'da bu kez hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık.
Yeni bölüm fragmanında yine olaylı bir bölümle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Aleyna'nın sinir krizi, Gizem'in sakatlığı derken belli ki temposu yüksek bir bölüm daha bekliyor bizi.
Ancak biz fragmandaki diğer ayrıntılara odaklanırken bir X kullanıcısı Gizem'in ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada Hakan'ın idrarını yaparken görüldüğünü söyledi!
Ağaçların arasındaki Hakan'ı görebildiniz mi? Sizden korkulur doğrusu!
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