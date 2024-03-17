Kızıl Goncalar'da Bir Sır Açığa Çıkıyor: Cüneyd'in Babası Diziye Dahil Oluyor!
Kızıl Goncalar'da Bir Sır Açığa Çıkıyor: Cüneyd'in Babası Diziye Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve önemli argümanlarla her bölüm mesaj vermeyi başaran Kızıl Goncalar, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin en çok merak edilen karakterlerinden olan Cüneyd'in babası diziye dahil olacak ve hikayesi genişleyecek.
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Sezona iddialı bir giriş yapan Kızıl Goncalar, ilk iki bölümünün ardından RTÜK'ten sansüre uğrayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Dizide hemen her karakterin ayrı bir hikayesi var ve her hikaye çeşitli argümanlarla destekleniyor.
Hikayesi en çok merak edilen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Cüneyd. Onunla ilgili pek bir şey bilmesek de, dizideki olay örgüsünün tam da ortasında duruyor.
Hastalığı ve kimsesizliğinin sebebi merak edilen Cüneyd'le ilgili bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cüneyd'in hikayesini derinleştirmek üzere babası diziye dahil oluyor.
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Diziye dahil olacak oyuncu henüz netleşmese de oyuncunun sakal uzatması gerektiği için seçmelere erken başlandığı iddia edildi.
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