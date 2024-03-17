Kızıl Goncalar'da Bir Sır Açığa Çıkıyor: Cüneyd'in Babası Diziye Dahil Oluyor!

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve önemli argümanlarla her bölüm mesaj vermeyi başaran Kızıl Goncalar, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin en çok merak edilen karakterlerinden olan Cüneyd'in babası diziye dahil olacak ve hikayesi genişleyecek.