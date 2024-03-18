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Yargı'nın Tecavüz Sahnesinin Ardından Son Bölümünde Yaşananlar İzleyiciyi Fena Kızdırdı!

Yargı'nın Tecavüz Sahnesinin Ardından Son Bölümünde Yaşananlar İzleyiciyi Fena Kızdırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 09:27

Geçtiğimiz hafta Yargı dizisinde Tuğçe karakterinin tecavüze uğradığı sahnenin ardından yeni bölümü de tepki uyandırdı. İzleyiciler Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u eleştiri bombardımanına tuttu!

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı Yargı dizisinde, Tuğçe karakterinin tecavüze uğraması geçtiğimiz haftaya damgasını vuran konulardan biri olmuştu.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı Yargı dizisinde, Tuğçe karakterinin tecavüze uğraması geçtiğimiz haftaya damgasını vuran konulardan biri olmuştu.

Çekilen sahnede bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen polis memuru Tuğçe'nin, tecavüze uğraması izleyenleri çok kızdırmıştı.

Çekilen sahnede bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen polis memuru Tuğçe'nin, tecavüze uğraması izleyenleri çok kızdırmıştı.

Pazar günü yayınlanan yeni bölüm ise bardağı taşıran son damla oldu. Yeni bölüm Tuğçe'nin tecavüze uğradığının ima edildiği bir açılışla başladı.

Pazar günü yayınlanan yeni bölüm ise bardağı taşıran son damla oldu. Yeni bölüm Tuğçe'nin tecavüze uğradığının ima edildiği bir açılışla başladı.

Darp edilen kadının bedeni denize atıldı. O halde denizden çıkarılan Tuğçe hayattaydı ancak babasına tecavüzünün izletilmesi gibi dehşete düşüren sahneler izleyicinin sinir kat sayısını yükseltti.

Darp edilen kadının bedeni denize atıldı. O halde denizden çıkarılan Tuğçe hayattaydı ancak babasına tecavüzünün izletilmesi gibi dehşete düşüren sahneler izleyicinin sinir kat sayısını yükseltti.

İşte kullanıcıların tepkileri👇🏻

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volkan özbakır

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tom lee jones

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Degisik Bree

geçen gün üşenmedim baktım, şu anda Türkiye'de aktif devam eden komedi dizisi yok. tamamı dram, entrika, ihanet vs vs... ülkenin geldiği durum...