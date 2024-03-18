Yargı'nın Tecavüz Sahnesinin Ardından Son Bölümünde Yaşananlar İzleyiciyi Fena Kızdırdı!
Yargı'nın Tecavüz Sahnesinin Ardından Son Bölümünde Yaşananlar İzleyiciyi Fena Kızdırdı!
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı Yargı dizisinde, Tuğçe karakterinin tecavüze uğraması geçtiğimiz haftaya damgasını vuran konulardan biri olmuştu.
Çekilen sahnede bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen polis memuru Tuğçe'nin, tecavüze uğraması izleyenleri çok kızdırmıştı.
Pazar günü yayınlanan yeni bölüm ise bardağı taşıran son damla oldu. Yeni bölüm Tuğçe'nin tecavüze uğradığının ima edildiği bir açılışla başladı.
Darp edilen kadının bedeni denize atıldı. O halde denizden çıkarılan Tuğçe hayattaydı ancak babasına tecavüzünün izletilmesi gibi dehşete düşüren sahneler izleyicinin sinir kat sayısını yükseltti.
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