Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal İtirafından Survivor'ın Final Dörtlüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Uzak Şehir'in Cihan'ın Ozan Akbaba, partneri Sinem Ünsal hakkındaki itirafıyla gündem oldu.
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Bir TikTok kullanıcısı, televizyon dünyasının pek bilinmeyen bir detayını gündeme taşıdı.
2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Yeni Gelin gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.
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Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.
Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.
NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.
Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.
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Aşiret ve toprak temalı dizilerin yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olan Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarı yakaladı.
Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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