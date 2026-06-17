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Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal İtirafından Survivor'ın Final Dörtlüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal İtirafından Survivor'ın Final Dörtlüsüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Uzak Şehir Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 17:27
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Uzak Şehir'in Cihan'ın Ozan Akbaba, partneri Sinem Ünsal hakkındaki itirafıyla gündem oldu.

Uzak Şehir'in Cihan'ın Ozan Akbaba, partneri Sinem Ünsal hakkındaki itirafıyla gündem oldu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba, yurt dışında verdiği bir röportajda rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Atakan Özkaya hakkında konuştu. Partneri Sinem Ünsal'ın bilinmeyen bir özelliğini açıklaması istenen Ozan Akbaba, itirafıyla gündem oldu.

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Bir TikTok kullanıcısı, televizyon dünyasının pek bilinmeyen bir detayını gündeme taşıdı.

Bir TikTok kullanıcısı, televizyon dünyasının pek bilinmeyen bir detayını gündeme taşıdı.

Televizyon ekranlarında duyduğumuz her ses, sandığımız gibi oyunculara ait olmayabilir. Bir TikTok kullanıcısının hazırladığı video, birçok ünlü ismin bazı projelerde seslendirme desteği aldığını ortaya çıkararak sosyal medyada gündem oldu.

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2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.

2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.

2025-2026 dizi sezonu resmen bitti! Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Yeraltı gibi gücünü ve reytinglerini koruyan dizilerin yanı sıra pek çok dizi sezon içinde veya sonunda ekranlara veda etti. Sezon içinde yayınlanan 36 diziden yalnızca 13'ünün gelecek yıl devam edeceği öğrenildi.

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Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.

Halef dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama ve yakalama kararı olduğu iddialarının ardından pek çok ünlü isimden destek paylaşımı geldi. Başrol Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasıyla birlikte yaptığı paylaşımla gerçekleri açıklayan Veda Yurtsever bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek çıktı.

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Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Yeni Gelin gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Yeni Gelin gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. 35 yaşındaki genç oyuncunun ani vefatı tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, İrtem'in 11 yıl önce Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı. Kim Milyoner Olmak İster ekibi, yarışma görüntülerini yayınlayarak Ece İrtem'e taziye mesajı yayınladı.

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Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.

Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.

Set çalışanı ve TikTok içerik üreticisi Yener Yalçın, dizi setlerinde yaşanan aşklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncular arasında başlayan yakınlaşmaların genellikle ilk olarak set ekibi tarafından fark edildiğini söyledi.

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Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.

Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.

Kıskanmak dizisinin final yapmasının ardından A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı da geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte reytingler maçlara kayarken gündüz kuşağının atağı da dikkatlerden kaçmadı.

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NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, yeni sezon için bir Karadeniz dizisinin hazırlıklarına başlamıştı. 'Sevdam Karadeniz' adlı dizinin kadrosu tamamlanırken dün (16 Haziran) Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Emre Bey, başrol olduğu Karadeniz dizisinin kadrosundan ayrılmıştı. Emre Bey'in ayrılığı henüz duyurulurken şimdi de dizinin kadın başrolünün projeden çekildiği ortaya çıktı.

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Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.

Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.

Survivor 2026'nın büyük finali için geri sayım başladı. Survivor'ın ilk finalisti Mert Nobre, 2. finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. 3. ve 4. finalistin seçilecek mücadele dolu gecede Nagihan, Ramazan ve Nefise kıyasıya yarıştı. Survivor'a kim veda etti? Survivor'da final dörtlüsü hangi yarışmacılar oldu?

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Halef dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, son olarak gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programındaki iddialarla gündeme gelmişti. Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya'da yaşadığı dönemde birtakım estetik operasyonlar geçirdiğini, bu işlemlere ait toplam 144 bin Euro'luk borç sebebiyle ise hakkında yakalama kararı bulunduğunu iddia etti. İddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın partneri İlhan Şen'den destek geldi.

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Aşiret ve toprak temalı dizilerin yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olan Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarı yakaladı.

Aşiret ve toprak temalı dizilerin yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olan Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarı yakaladı.

Kanalların yeni sezon hazırlıkları başladı. Uzak Şehir'in İstanbul dışında çekilen ve büyük başarı yakalayan bir dizi olmasının ardından toprak temalı dizilerde artış yaşanmış, Taşacak Bu Deniz'in rekorlar kırmasıyla da bu başarı taçlanmıştı. Gelecek sezonda Trabzon'da çekilecek ikinci dizi olacak Sevdam Karadeniz de şimdiden en iddialı yapımlar arasındaki yerini almıştı. Ancak dizinin başrolü Emre Bey, son anda diziden ayrıldı.

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Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Atv'nin Adana'da çekilecek dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş olmuştu. Ancak dün Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı açıklanmış, kısa süre sonra ise dizinin yeni başrolünün Burak Özçivit olduğu duyurulmuştu. Uğur Güneş, Burak Özçivit'e kul hakkı göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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