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Biri Final İkisi Sezon Finali Yaptı, Gündüz Kuşağı Şaha Kalktı: 16 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Biri Final İkisi Sezon Finali Yaptı, Gündüz Kuşağı Şaha Kalktı: 16 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 13:02
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16 Haziran Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak dizisinin final yapmasının ardından A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı da geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte reytingler maçlara kayarken gündüz kuşağının atağı da dikkatlerden kaçmadı.

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Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.

Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.

Dünya Kupası maçlarının çoğunlukla zirveyi kapması bir yana, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarının reytinglerdeki baskısı devam ediyor. 19 Haziran Cuma günü final yapacak olan Survivor da reyting mücadelesinde zirveye oynamaya devam ediyor.

16 Haziran Salı gününde reyting zirvesine tüm kategorilerde Fransa-Senegal maçı yerleşti.

16 Haziran Salı gününde reyting zirvesine tüm kategorilerde Fransa-Senegal maçı yerleşti.

16 Haziran Salı total reyting sonuçları:

  • Fransa-Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.77

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 4.18

  • Survivor – 3.58

  • Esra Erol'da – 3.15

  • Var mısın Yok musun – 2.84

  • Atv Ana Haber – 2.03

  • NOW Ana Haber – 2.00

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.79

  • Show Ana Haber – 1.76

  • Jumanji Vahşi Orman (Y.S) – 1.74

16 Haziran Salı AB reyting sonuçları:

  • Fransa-Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.50

  • Survivor – 3.00

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 2.63

  • Gassal (Tkr) – 2.36

  • Var mısın Yok musun – 1.68

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.51

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.48

  • Esra Erol'da – 1.46

  • Düğün Dernek 2 Sünnet (T.S) – 1.45

  • NOW Ana Haber – 1.29

16 Haziran Salı ABC1 reyting sonuçları:

  • Fransa-Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.41

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.74

  • Survivor – 2.84

  • Esra Erol'da – 2.48

  • Var mısın Yok musun – 2.47

  • Gassal (Tkr) – 2.13

  • NOW Ana Haber – 1.92

  • Jumanji Vahşi Orman (Y.S) – 1.69

  • Show Ana Haber – 1.68

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.61

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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