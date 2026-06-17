Biri Final İkisi Sezon Finali Yaptı, Gündüz Kuşağı Şaha Kalktı: 16 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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16 Haziran Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kıskanmak dizisinin final yapmasının ardından A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı da geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte reytingler maçlara kayarken gündüz kuşağının atağı da dikkatlerden kaçmadı.
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Henüz sezon finali yapmayan gündüz kuşaklarının reytingler üzerindeki etkisi sürüyor.
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16 Haziran Salı gününde reyting zirvesine tüm kategorilerde Fransa-Senegal maçı yerleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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