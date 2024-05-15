Olgun Şimşek'in Set Kazasından Müge Anlı Muhabirinin Tepkilere Yanıtına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Olgun Şimşek'in Set Kazasından Müge Anlı Muhabirinin Tepkilere Yanıtına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Mayıs Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Bir X kullanıcısı diğer kullanıcılardan Türk dizileriyle ilgili linç edilecek fikirlerini söylemesini istedi. Ortaya birbirinden linçlik bambaşka görüşler çıktı!
2. Kızılcık Şerbeti'nde toksikliğin kitabını yazan Fatih hepimizin nefretini kazanmış durumda. Ancak dizilerde kötü karakter konusunda elimizi sallayıp ellisini bulduğumuz için Sandık Kokusu'ndaki Reha'yla bu konuda kapışacağını zaten çoktan düşünmüştük. Senarist de benzetmiş olacak ki dizide Fatih Ünal'a gönderme yapıldı.
3. Star TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Yalı Çapkını pek çoğunuzun bildiği üzere Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlama. Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiğimiz diziye de sonunda bir psikolog dahil oluyor! Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıracak bu karaktere bakalım hangi ünlü oyuncu hayat verecekmiş?
4. Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor. 7 Haziran'da sezon finali yapacak dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre talihsiz bir kaza yaşandı. Olgun Şimşek kazayı ucuz atlattı.
5. Survivor'ın sevilen ikilisi Murat Ceylan ve Hilmi Cem İntepe, seneler sonra ilk kez yarışmada buluştu. Yakın dostluklarıyla Survivorseverlerin sevgisini kazanan ikiliyle ilgili Hilmi Cem'in annesinden gelen paylaşım duygulandırdı.
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6. Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş'ın 2009 yılından görüntüleri ortaya çıktı. Haber spikeri gibi konuşarak akrabalarını kayda alan Erbaş'ın o halleri TikTok'ta paylaşılırken, görüntüler "Spiker olacağı o günden belliymiş" dedirtti.
7. Türk televizyon efsanelerinden Kurtlar Vadisi, tıpkı The Simpsons gibi kehanetlerle dolu bir dizi olarak kabul edilirken, Kurtlar Vadisi'nde yapay zeka kullanılan bir sahne hepimizi dumur etti.
8. Set çalışanı Yener Yalçın dizi çekimlerinde oyuncuların ezber yapıp yapmadığına açıklık getirdi. Sahnede sufle veren biri var mı, yoksa doğaçlama mı yapılıyor, işte yanıtları...
9. Kızılcık Şerbeti dizisinin çiçeği burnunda çifti Görkem ve Fatih evlenmeleriyle beraber kaos ve entrika günler yeniden alevlenirken, Görkem ve Fatih'in evlilik cüzdanı sosyal medyada gündem oldu.
10. TRT ekranlarında kısa bir süre yayınlanan Al Sancak dizisi aniden yayından kaldırılmasıyla herkesi şaşırtmıştı. Dizide Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali'den aylar sonra dizi hakkında itiraflar geldi.
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11. Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın cenazesi yayın sırasında muhabir tarafından bulunmuştu. Muhabirin cesedi tek başına bulması sosyal medyada tepki uyandırmıştı. Bugünkü yayında gelen yorumlara yanıt verdi.
12. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan bir yarışmacı, yarışmaya nasıl kabul edildiğini anlattı.
13. Bahar dizisinin en komik karakterlerinden Doruk, geçtiğimiz bölümlerde düzenlenen yardım balosunda Bahar'a serenat yapıp aşkını ilan etmişti. Doruk'u canlandıran Ege Erkal, o sahne hakkında ilk kez konuştu.
14. Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Yılmaz Arslan'la Vazgeçme programında uzun süredir Şükür Türkan olayı işleniyordu. 15 yaşındayken hamile kalan Şükür Türkan'ın babasıyla gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten anne, eşi hakkında ortaya attığı iddialarla herkesi dumur etmişti. Söz konusu olayda sonunda tutuklama gerçekleşti.
15. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar televizyonun göz bebeği haline gelirken, bazı izleyiciler Bahar'ın aşırı yüceltilmesinin yanında büyük bir risk alarak olumsuz fikirlerini belirttiler.
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16. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı popüler dizi "Yalı Çapkını"na yeni bir karakter olarak dahil olan Melih Özkaya, 'Cevap Ver Türkiye' adlı televizyon programına konuk oldu. Özkaya, bu programda, dizideki karakterinin evrimi ve değişim süreci hakkında bilgi verdi.
17. Geçtiğimiz bölüm ile ekranlara damgasını vuran Kızıl Goncalar, haftaya sezon finali yapacak. Yeni bölümde ekranlara bir süreliğine veda edecek olan dizinin, sezon finalinden kamera arkası görüntüler ortaya çıktı.
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