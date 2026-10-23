Nursema'nın Yeni Görüntüsünden Tuzlu Kahve Oyuncularının Setten Kaçmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

22 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında TRT 1'deki Beşiktaş-Crystal Palace ve Trabzonspor-Hearts maçları üç listede de ilk iki sırayı aldı. NOW'un dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Total'de 7. sırada kalırken AB'de 2,11 ile 12., 20+ABC1'de ise 2,66 ile 13. sıraya düştü; Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk da reyting kaybetti. ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer ise üç listede de yükselerek 3. sıraya yerleşti ve gecenin en çok izlenen dizisi oldu.