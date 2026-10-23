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Nursema'nın Yeni Görüntüsünden Tuzlu Kahve Oyuncularının Setten Kaçmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Yeni Görüntüsünden Tuzlu Kahve Oyuncularının Setten Kaçmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 00:16
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Final kararı alındığı iddia edilen Sevdam Karadeniz'in yapımcısı Banu Akdeniz'den "Perde kapanmadı" mesajı geldi.

Final kararı alındığı iddia edilen Sevdam Karadeniz'in yapımcısı Banu Akdeniz'den "Perde kapanmadı" mesajı geldi.

NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde reytingi Total'de 1,84'e gerileyince dördüncü bölümde final yapacağı iddia edildi. Yapımcı Banu Akdeniz ise Instagram'dan paylaştığı story'de Kuzey ile Zeyşan'ın karesine 'Perde kapanmadı' notunu düşerek yayın günlerinde yerlerinde olacaklarını hatırlattı. Başrollerdeki Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin de paylaştığı mesaj, reytingler yükselirse dizinin devam edebileceği şeklinde yorumlandı.

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Sevdiğim Sensin'de "Dicle"ye hayat veren Helin Kandemir, gece çekiminde sahne taksisi yerine gerçek bir taksiye bindi.

Sevdiğim Sensin'de "Dicle"ye hayat veren Helin Kandemir, gece çekiminde sahne taksisi yerine gerçek bir taksiye bindi.

Star TV'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Sevdiğim Sensin'in setinden çıkan kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ay Yapım'ın 'Hiç Görmedikleriniz' serisinde paylaşılan videoda Helin Kandemir, Zincirlikuyu'daki gece çekiminde sahne için ayarlanan araç yerine yoldan geçen gerçek bir ticari taksiye bindi. Durumu fark eden genç oyuncunun şoföre 'Şurda ilerde beni indirsene' ve 'Kusura bakma' dediği anlar da kayda yansıdı.

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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, atv'nin Bir Hayat Hikâyesi dizisinde Hazal Subaşı'nın partneri oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, atv'nin Bir Hayat Hikâyesi dizisinde Hazal Subaşı'nın partneri oldu.

Bozdağ Film imzalı Bir Hayat Hikâyesi'nin erkek başrolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Birkan Sokullu oldu. Ünlü oyuncu, Hazal Subaşı'nın canlandıracağı Hayat'ın karşısında psikiyatrist Çağrı Aras karakterine hayat verecek. Temmuzda Star TV için hazırlandığı konuşulan dizinin bütçe nedeniyle atv'ye geçtiği iddia edilmişti; yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstleneceği projenin kasım ortasında sete çıkması planlanıyor.

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Var mısın Yok musun'da 1 milyon 250 bin liralık teklifi kabul eden Firdes Akman'ın kutusundan 500 bin lira çıktı.

Var mısın Yok musun'da 1 milyon 250 bin liralık teklifi kabul eden Firdes Akman'ın kutusundan 500 bin lira çıktı.

Esra Erol'un ATV'de sunduğu Var mısın Yok musun'un 41. bölümünde, kızının eğitimi için yarışan 43 yaşındaki Firdes Akman, ilk iki turda 5 milyon liralık kutuları kaybetti. Bankanın 570 bin liralık teklifini 'Kızım devam etmemi isterdi' diyerek reddeden Firdes, 7. turda gelen 1 milyon 250 bin liralık teklife 'varım' dedi. Kutusundan 500 bin lira çıkınca yarışmacı, stüdyodan 750 bin lira fazlasıyla ayrıldı.

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Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı minik davulcu Baha Bayırlı, yurt dışında davul eğitimi almaya hazırlanıyor.

Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı minik davulcu Baha Bayırlı, yurt dışında davul eğitimi almaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye'sinde bateri performansıyla finale kadar yükselen Baha Bayırlı'nın son hali, X'te paylaşılan bir görüntülü görüşmeyle ortaya çıktı. Yeni Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Baha, üniversitede davul eğitimi almak için yurt dışına hazırlandığını anlattı. Sokakta hâlâ 'Hülya Avşar'ın sevgilisi' diye takıldıklarını söyleyen genç müzisyen, 'Şu anda hiçbirinden pişman değilim, hatta aksine' dedi.

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Geçen sezon 8,69 reytingle zirvede olan Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'a giremedi.

Geçen sezon 8,69 reytingle zirvede olan Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'a giremedi.

22 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında TRT 1'deki Beşiktaş-Crystal Palace ve Trabzonspor-Hearts maçları üç listede de ilk iki sırayı aldı. NOW'un dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Total'de 7. sırada kalırken AB'de 2,11 ile 12., 20+ABC1'de ise 2,66 ile 13. sıraya düştü; Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk da reyting kaybetti. ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer ise üç listede de yükselerek 3. sıraya yerleşti ve gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

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Survivor 2027'de Turabi'nin karşısında kaptan olacak Ogeday Girişken, adaya dördüncü kez gideceğini kendisi duyurdu.

Survivor 2027'de Turabi'nin karşısında kaptan olacak Ogeday Girişken, adaya dördüncü kez gideceğini kendisi duyurdu.

Survivor 2017 ve All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, TV8'de 1 Ocak 2027'de başlaması planlanan yeni sezonda Turabi Çamkıran ile birlikte takım kaptanı olacak. Instagram'dan 'Evet, 4. kez gidiyorum!' diye seslenen ünlü yarışmacı, 'Bu sene Survivor tarihinin en iyi kadrosunu kuralım istiyorum!' sözleriyle gönüllü adaylara çağrı yaptı. Yeni sezonun büyük ödülü ise 10 milyon TL olarak açıklandı.

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Başkalarının Hayatı'nın "Erim"i Demirhan Demircioğlu, eleştirilen Hülya'nın hikâyede bir çöküş yaşayacağını ima etti.

Başkalarının Hayatı'nın "Erim"i Demirhan Demircioğlu, eleştirilen Hülya'nın hikâyede bir çöküş yaşayacağını ima etti.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nda Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya, sınıf atlamak için başvurduğu yalanlar nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Dizide Erim Korhanlı'ya hayat veren Demirhan Demircioğlu, 2. Sayfa muhabirine yaptığı açıklamada ekibin ana karakterin yaptıklarını iyi bir şey olarak sunmadığının altını çizdi. Genç oyuncu, 'Hatta onun bu yolculukta nasıl bir çöküş yaşayacağının hikâyesini izleyeceğiz.' sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

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Evliya Aykan, 16 sayfalık notlarla gittiği toplantıda Onur Ünlü'den "Kendine yeni film yazmış" yanıtını aldığını anlattı.

Evliya Aykan, 16 sayfalık notlarla gittiği toplantıda Onur Ünlü'den "Kendine yeni film yazmış" yanıtını aldığını anlattı.

Can Yılmaz'ın KAFA TV'de sunduğu Ballandıra Ballandıra'ya konuk olan Evliya Aykan, Onur Ünlü ile çekecekleri bir film öncesinde notlarıyla yapım toplantısına gittiğini anlattı. Ünlü yönetmenin notları görünce 'Kendine yeni film yazmış, ben ne yapacağım ki bunu?' dediğini aktaran oyuncu, çekimler sırasında revizelerine hiç gerek olmadığını anladığını söyledi. Aykan, bölüm başı ücret sorusuna da 'Bayağıdır 1 milyon görmüyorum abi bölüm başı, en az 3.' diyerek esprili bir yanıt verdi.

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Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında kilit tanık, 15 yaşındayken Söke ovasında gece vakti çukur kazdırıldığını anlattı.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında kilit tanık, 15 yaşındayken Söke ovasında gece vakti çukur kazdırıldığını anlattı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2003'te Aydın'ın Söke ilçesinde izi kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un dosyası açıldı. Canlı yayına bağlanan Muhammed Baycu, Metin Musacalı'nın kendisine gece saatlerinde ovada mezar büyüklüğünde bir çukur kazdırdığını öne sürdü. Telefonla yayına katılan Musacalı ise tüm suçlamaları reddederek Elife'yi sağ bıraktığını savundu.

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Filinta'nın Nihan'ı Umay Anadolu Kaboğlu, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi "Zeynep" olacak.

Filinta'nın Nihan'ı Umay Anadolu Kaboğlu, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi "Zeynep" olacak.

Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan NOW dizisi Adana Ayazı'nın kadrosuna Umay Anadolu Kaboğlu katıldı. Filinta ve Baba dizilerinden tanınan oyuncu, Kayabaş ailesinin küçük kızı Zeynep'e hayat verecek; Zeynep, Özgür Cem Tuğluk'un canlandıracağı ve Fırat'ın karşısına düşman olarak çıkacak Kadir'in kardeşi olacak. 22 Ekim'de okuma provasında bir araya gelen ekibin haftaya İstanbul'da sete çıkması bekleniyor.

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Kurtlar Vadisi'nin "Derya"sı Seray Sever, Necati Şaşmaz'ın dizide kendi sesini kullanması halinde "dizi patlardı" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin "Derya"sı Seray Sever, Necati Şaşmaz'ın dizide kendi sesini kullanması halinde "dizi patlardı" dedi.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Necati Şaşmaz'ın dublaj sesine dair soruyu yanıtlayan Seray Sever, 'Kendi sesini koyduğu zaman zaten dizi patlardı' dedi. Show TV'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı ilk sezonda Arda Esen, ardından Umut Tabak seslendirmişti. Sever'in canlandırdığı Derya karakterine de Funda Oskay'ın ses verdiği hatırlatıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Salkım"ı Özge Borak, diziye dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Ünal evinden yeni videosunu paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin "Salkım"ı Özge Borak, diziye dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Ünal evinden yeni videosunu paylaştı.

Özge Borak, Ceren Karakoç'un Ünal evinde çekilen bir sahneden videosunu 'Çiçeğim geldi sete şükür' notuyla yayınladı. 5. sezonun ilk sahnesinde İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybettiği gösterilen Nursema'nın dönüş sinyali, senarist ekibinin değişmesinin ardından gelmişti. Televizyon Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı Show TV'de yayınlanacak 145. bölümde seyirciyle yeniden buluşacak.

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Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisi, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95'e gerileyerek 18. sıraya düştü.

Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisi, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95'e gerileyerek 18. sıraya düştü.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 22 Ekim'de Total'de 1,95, AB'de 1,94 ve ABC1'de 2,37 aldı. Dizi, bir hafta önceki bölümüne göre Total'de 0,40, AB'de ise 0,66 puan kaybetti. Resmi hesabın 17 Ekim'de 'ekran yolculuğuna devam ediyor' mesajı vermesinin ardından gelen bu düşüş, final iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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AB'de 1,04'e gerileyince erken final kararı alınan Sevdam Karadeniz'in ekibi, sette alkışlar ve sarılmalarla vedalaştı.

AB'de 1,04'e gerileyince erken final kararı alınan Sevdam Karadeniz'in ekibi, sette alkışlar ve sarılmalarla vedalaştı.

NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz'in setinden paylaşılan görüntülerde ekibin birbirini alkışladığı ve tek tek sarılarak vedalaştığı anlar yer aldı. Mia Yapım imzalı dizinin, yayın akışı değişmezse 2 Kasım'daki 4. bölümüyle ekrana veda etmesi bekleniyor. Yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı umutları canlı tutsa da kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sen Anlat Karadeniz'in 2017-2018 sezonunda yakaladığı 15,71 reyting ortalaması, son 10 sezonda hâlâ kırılamadı.

Sen Anlat Karadeniz'in 2017-2018 sezonunda yakaladığı 15,71 reyting ortalaması, son 10 sezonda hâlâ kırılamadı.

Box Office Türkiye'nin ABC1 verilerine göre son 10 sezonun en yüksek ortalaması, İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'li Sen Anlat Karadeniz'in 15,71'lik ilk sezonuna ait. Rekora en çok yaklaşan dizi, 2019-2020 sezonunu 15,58 ortalamayla kapatan Mucize Doktor oldu. 2025-2026 sezonunda ise TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi 20+ABC1'de 13,55 ortalamayla zirveye çıktı ve Ulaş Tuna Astepe ikinci kez şampiyon oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Hilal"i Dila Danışman'ın "Hilal'im..." notlu paylaşımı, seyircinin aklına ayrılık sorusunu getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin "Hilal"i Dila Danışman'ın "Hilal'im..." notlu paylaşımı, seyircinin aklına ayrılık sorusunu getirdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in hayatına giren Hilal'i canlandıran Dila Danışman, yeni bölüm öncesinde diziden sahnelerini 'Hilal'im...' notuyla paylaştı. Paylaşım, Evrim Alasya'nın Barış Kılıç'la set karelerini 'KıvMer' notuyla yayınlamasının ve Ömer ile Kıvılcım'ın barışacağının konuşulmasının ardından geldi. Dila Danışman ya da yapım ekibi cephesinden şu ana kadar bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

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Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li NOW dizisi Adana Ayazı'nın 19 kişilik oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi.

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li NOW dizisi Adana Ayazı'nın 19 kişilik oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi.

NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nın ekibi okuma provasında bir araya geldi ve dizinin oyuncu kadrosu resmi olarak açıklandı. Avukat Fırat'ı Uğur Güneş'in, şef aşçı Elif'i Ebru Şahin'in canlandıracağı dizide Levent Ülgen, Yeşim Salkım ve Ebru Aytemur gibi isimler de yer alıyor. Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Adana'ya taşınacak.

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Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" Sarp Apak ve "Elit" Yasemin Ergene'yle setten kaçıp Çanakkale'ye gitti.

Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" Sarp Apak ve "Elit" Yasemin Ergene'yle setten kaçıp Çanakkale'ye gitti.

Star TV'de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve'de Derin Kutaygil'i canlandıran Eda Ece, rol arkadaşları Sarp Apak ve Yasemin Ergene'yle Çanakkale'ye gitti. Ünlü oyuncu, set arasında yapılan kaçamağı iki rol arkadaşını da etiketleyerek 'Setten kaçtık' notuyla sosyal medyada paylaştı. Dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Şevval Sam, Enis Arıkan ve Nevra Serezli gibi isimler de yer alıyor.

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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda "Rum Mehmed Paşa" Ali Düşenkalkar, yalnızca 9 bölümün ardından 92. bölümde diziye veda ediyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda "Rum Mehmed Paşa" Ali Düşenkalkar, yalnızca 9 bölümün ardından 92. bölümde diziye veda ediyor.

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut ve Despina Hatun'a hayat veren Öznur Serçeler'in ardından Ali Düşenkalkar da kadroya veda ediyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Rum Mehmed Paşa karakterine hayat veren oyuncu, 92. bölümde son kez ekranda olacak. Ağustos ayında 4. sezon hazırlıkları sürerken kadroya katılan Düşenkalkar'ın ayrılık nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son 4 sezonun reyting tablolarında dizilerin en çok izlendiği akşam cuma oldu, pazar ise 6,67 ortalamayla sonuncu kaldı.

Son 4 sezonun reyting tablolarında dizilerin en çok izlendiği akşam cuma oldu, pazar ise 6,67 ortalamayla sonuncu kaldı.

20+ABC1 sezon ortalamalarına göre son 4 sezonda ilk 10'a en çok cuma akşamı dizileri girdi; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Taşacak Bu Deniz listeye toplam 7 kez adını yazdırdı. Cuma dizilerinin ortalaması 9,30 olurken, Uzak Şehir'in sırtladığı pazartesi 9,18 ile yalnızca 0,12 puan geride kaldı. TİAK verilerine göre televizyonun en çok izlendiği gün olan pazar ise dizilerde 6,67 ortalamayla sonuncu oldu.

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Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin hayat verdiği "Ela" rolünün ilk olarak şarkıcı Bengü'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin hayat verdiği "Ela" rolünün ilk olarak şarkıcı Bengü'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

İbrahim Selim'in programına konuk olan Bengü, Show TV'de 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Doktorlar'daki Ela rolünün önce kendisine teklif edildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, seçmelere kadar gittiği rolü 'Ben yapamam' diyerek geri çevirdiğini ve bunun yerine dizi için 'Ağla Kalbim' şarkısını seslendirdiğini anlattı. Bengü, rolü üstlenen Yasemin Ergene için ise 'Yasemin muhteşem oynadı' dedi.

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Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem"i Meryem Uzerli ve "Süleyman"ı Halit Ergenç'in 14 yıl önceki afiş çekiminin kamera arkası paylaşıldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem"i Meryem Uzerli ve "Süleyman"ı Halit Ergenç'in 14 yıl önceki afiş çekiminin kamera arkası paylaşıldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın afişlerini çeken fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2012 yılında gerçekleştirilen afiş çekiminin kamera arkasını yıllar sonra ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Karelerde Hürrem Sultan'a hayat veren Meryem Uzerli ile Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in çekimdeki halleri dikkat çekti. 2011-2014 yılları arasında 4 sezon ve 139 bölüm süren dizinin senaryosunu Meral Okay yazmış, yapımcılığını Timur Savcı üstlenmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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