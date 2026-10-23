Nursema'nın Yeni Görüntüsünden Tuzlu Kahve Oyuncularının Setten Kaçmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Final kararı alındığı iddia edilen Sevdam Karadeniz'in yapımcısı Banu Akdeniz'den "Perde kapanmadı" mesajı geldi.
Sevdiğim Sensin'de "Dicle"ye hayat veren Helin Kandemir, gece çekiminde sahne taksisi yerine gerçek bir taksiye bindi.
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, atv'nin Bir Hayat Hikâyesi dizisinde Hazal Subaşı'nın partneri oldu.
Var mısın Yok musun'da 1 milyon 250 bin liralık teklifi kabul eden Firdes Akman'ın kutusundan 500 bin lira çıktı.
Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı minik davulcu Baha Bayırlı, yurt dışında davul eğitimi almaya hazırlanıyor.
Geçen sezon 8,69 reytingle zirvede olan Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'a giremedi.
Survivor 2027'de Turabi'nin karşısında kaptan olacak Ogeday Girişken, adaya dördüncü kez gideceğini kendisi duyurdu.
Başkalarının Hayatı'nın "Erim"i Demirhan Demircioğlu, eleştirilen Hülya'nın hikâyede bir çöküş yaşayacağını ima etti.
Evliya Aykan, 16 sayfalık notlarla gittiği toplantıda Onur Ünlü'den "Kendine yeni film yazmış" yanıtını aldığını anlattı.
Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında kilit tanık, 15 yaşındayken Söke ovasında gece vakti çukur kazdırıldığını anlattı.
Filinta'nın Nihan'ı Umay Anadolu Kaboğlu, Adana Ayazı'nda Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi "Zeynep" olacak.
Kurtlar Vadisi'nin "Derya"sı Seray Sever, Necati Şaşmaz'ın dizide kendi sesini kullanması halinde "dizi patlardı" dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin "Salkım"ı Özge Borak, diziye dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Ünal evinden yeni videosunu paylaştı.
Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisi, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95'e gerileyerek 18. sıraya düştü.
AB'de 1,04'e gerileyince erken final kararı alınan Sevdam Karadeniz'in ekibi, sette alkışlar ve sarılmalarla vedalaştı.
Sen Anlat Karadeniz'in 2017-2018 sezonunda yakaladığı 15,71 reyting ortalaması, son 10 sezonda hâlâ kırılamadı.
Kızılcık Şerbeti'nin "Hilal"i Dila Danışman'ın "Hilal'im..." notlu paylaşımı, seyircinin aklına ayrılık sorusunu getirdi.
Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li NOW dizisi Adana Ayazı'nın 19 kişilik oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi.
Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" Sarp Apak ve "Elit" Yasemin Ergene'yle setten kaçıp Çanakkale'ye gitti.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nda "Rum Mehmed Paşa" Ali Düşenkalkar, yalnızca 9 bölümün ardından 92. bölümde diziye veda ediyor.
Son 4 sezonun reyting tablolarında dizilerin en çok izlendiği akşam cuma oldu, pazar ise 6,67 ortalamayla sonuncu kaldı.
Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin hayat verdiği "Ela" rolünün ilk olarak şarkıcı Bengü'ye teklif edildiği ortaya çıktı.
Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem"i Meryem Uzerli ve "Süleyman"ı Halit Ergenç'in 14 yıl önceki afiş çekiminin kamera arkası paylaşıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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