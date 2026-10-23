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3 Haftada 3 Ayrılık! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Bir Oyuncu Daha Kadroya Veda Ediyor

3 Haftada 3 Ayrılık! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Bir Oyuncu Daha Kadroya Veda Ediyor

yerli dizi Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 19:26
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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde ayrılık zinciri uzuyor. Kaan Turgut ve Öznur Serçeler'in ardından bir isim daha kadroya veda ediyor. Üstelik bu isim, diziye daha sezon başında katılmıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda üç hafta üst üste üç ayrılık yaşanacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda üç hafta üst üste üç ayrılık yaşanacak.

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği dizide dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Miray Yapım imzalı dönem dizisinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor.

Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut'un 90. bölümde, Despina Hatun'a hayat veren Öznur Serçeler'in ise 91. bölümde diziye veda edeceği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi listeye üçüncü bir isim eklendi.

Rum Mehmed Paşa'ya hayat veren Ali Düşenkalkar, 92. bölümde son kez ekranda olacak.

Rum Mehmed Paşa'ya hayat veren Ali Düşenkalkar, 92. bölümde son kez ekranda olacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre dizide 'Rum Mehmed Paşa' karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar, 92. bölümle birlikte kadrodan ayrılacak. Düşenkalkar, diziye ağustos ayında, 4. sezon hazırlıkları sürerken dahil olmuştu. 84. bölümle başlayan yeni sezonda yer alan oyuncu, yalnızca 9 bölümün ardından hikâyeye veda etmiş olacak.

Ayrılığın nedenine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Rum Mehmed Paşa'nın hikâyeden nasıl çıkacağı da merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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