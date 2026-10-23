3 Haftada 3 Ayrılık! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Bir Oyuncu Daha Kadroya Veda Ediyor
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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde ayrılık zinciri uzuyor. Kaan Turgut ve Öznur Serçeler'in ardından bir isim daha kadroya veda ediyor. Üstelik bu isim, diziye daha sezon başında katılmıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda üç hafta üst üste üç ayrılık yaşanacak.
Rum Mehmed Paşa'ya hayat veren Ali Düşenkalkar, 92. bölümde son kez ekranda olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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