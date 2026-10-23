16 Sayfalık Notla Sete Gitmiş: Evliya Aykan'ın Onur Ünlü'den Aldığı Cevap Sonunda Ortaya Çıktı!
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Can Yılmaz'ın KAFA TV'de sunduğu Ballandıra Ballandıra'nın bu haftaki konuğu Evliya Aykan oldu ve oyuncu, söyleşi boyunca anlattığı set hikâyeleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Doğaçlama üzerine açılan sohbette paylaştığı Onur Ünlü anısı ise kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı. Bir filme hazırlanırken yönetmenin karşısına notlarıyla çıkan Aykan'ın o toplantıda yaşadıkları, perde arkasında kimsenin beklemediği bir sahneye dönüşmüş.
Kaynak: KAFA TV
Evliya Aykan, Behzat Ç. ile başladığı kariyerinde Çok Güzel Hareketler 2 ve Doğu ile tanındı.
Onur Ünlü, 16 sayfalık notlarla sete gelen Evliya Aykan'a 'Kendine yeni film yazmış' dedi.
Evliya Aykan ve arkadaşlarının takılmaları sonrası bir dostları Lazca şive yaptığı diziden ayrıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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