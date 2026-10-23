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16 Sayfalık Notla Sete Gitmiş: Evliya Aykan'ın Onur Ünlü'den Aldığı Cevap Sonunda Ortaya Çıktı!

16 Sayfalık Notla Sete Gitmiş: Evliya Aykan'ın Onur Ünlü'den Aldığı Cevap Sonunda Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 13:18
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Can Yılmaz'ın KAFA TV'de sunduğu Ballandıra Ballandıra'nın bu haftaki konuğu Evliya Aykan oldu ve oyuncu, söyleşi boyunca anlattığı set hikâyeleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Doğaçlama üzerine açılan sohbette paylaştığı Onur Ünlü anısı ise kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı. Bir filme hazırlanırken yönetmenin karşısına notlarıyla çıkan Aykan'ın o toplantıda yaşadıkları, perde arkasında kimsenin beklemediği bir sahneye dönüşmüş.

Kaynak: KAFA TV

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Evliya Aykan, Behzat Ç. ile başladığı kariyerinde Çok Güzel Hareketler 2 ve Doğu ile tanındı.

Evliya Aykan, Behzat Ç. ile başladığı kariyerinde Çok Güzel Hareketler 2 ve Doğu ile tanındı.

1992'de Hakkari'de doğan Evliya Aykan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra ekrana ilk kez Behzat Ç. dizisindeki Zeki rolüyle adım attı. 2017'de BKM Mutfak ekibine katılan oyuncu, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de canlandırdığı tiplemelerle izleyicinin en sevdiği yüzlerden biri oldu; söyleşide programdaki kadın rollerini anarken bir dönem 'kadın kariyerinin' erkek kariyerinden daha iyi gittiğini gülerek hatırlattı.

BluTV dizisi Doğu, Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndaki Sançez ve Şanzelize Düğün Salonu'ndaki Rüstem gibi rollerle kariyerini büyüten Aykan, TRT 1 ekranlarında da Cennetin Çocukları'nın Oltacı Bayram'ı olarak izleyici karşısına çıktı. Kamera önündeki doğaçlama rahatlığıyla bilinen oyuncu, Ballandıra Ballandıra'da bu yeteneğinin bir dönem kendisini nasıl zor durumda bıraktığını da anlattı.

Onur Ünlü, 16 sayfalık notlarla sete gelen Evliya Aykan'a 'Kendine yeni film yazmış' dedi.

Onur Ünlü, 16 sayfalık notlarla sete gelen Evliya Aykan'a 'Kendine yeni film yazmış' dedi.

Doğaçlamanın oyunculuğun en keyifli yanlarından biri olduğunu söyleyen Evliya Aykan, bu konuda zaman zaman ipin ucunu kaçırdığını da saklamadı ve Onur Ünlü ile bir film çekecekleri dönemde yönetmenden notlarıyla gelmek için izin istediğini anlattı. 16 sahne üzerine hazırladığı notlarla yapımcının da bulunduğu toplantıya oturan oyuncu, Onur Ünlü'nün notları görünce 'Kendine yeni film yazmış, ben ne yapacağım ki bunu?' dediğini aktardı.

Aykan o an karakterin alt metnini yazmak yerine kendine yeni diyaloglar yazdığını fark ettiğini söyledi ve 'Film çekilirken şunu anladım, benim revizelerime hiç gerek yokmuş.' sözleriyle hikâyeyi bağladı. Can Yılmaz'ın 'Seni sonra yolladılar mı?' sorusuna 'Yok, yollamadılar.' diye karşılık veren oyuncuya sunucudan da '16 sayfa çok, yarım A4 olabilir.' şeklinde küçük bir sektör tavsiyesi geldi.

Evliya Aykan ve arkadaşlarının takılmaları sonrası bir dostları Lazca şive yaptığı diziden ayrıldı.

Evliya Aykan ve arkadaşlarının takılmaları sonrası bir dostları Lazca şive yaptığı diziden ayrıldı.

Notlar hikâyesinde kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen Evliya Aykan, arkadaş çevresindeki mizahın da bir o kadar acımasız olabildiğini anlattı. Oyuncunun anlattığına göre, bir dizide Lazca şive yapması gereken yakın arkadaşını şivesi iyi olmadığı için projeye girmemesi konusunda uyarmış, ilk bölüm yayınlandıktan sonra arkadaş grubunun takılmaları öyle bir noktaya varmış ki arkadaşı bir sonraki bölümde arayıp ayrılmak istediğini söylemiş ve iki bölüm sonra diziden çıkmış.

Evliya Aykan'ın ne kadar kazandığı merak edilirken söyleşide bu konuya da esprili bir cevap geldi; Can Yılmaz'ın 75 bölüm boyunca bölüm başı 1 milyonluk varsayımsal teklifi üzerine oyuncu, gülerek 'Bayağıdır 1 milyon görmüyorum abi bölüm başı, en az 3.' dedi. Aynı teklifte ülkenin en çok izlenen dizisinde en sevilen karakterin yerine geçmesi istense bile kabul etmeyeceğini, bir oyuncunun bıraktığı rolün yerine gitmeyi sevmediğini de ekledi.

Partnerine gelen 'Nasıl bir günah işledin de böyle sevabını buldun?' tarzındaki yorumlara da gülerek değinen oyuncu, kendisine 'Oğlum sana fakir oynamak çok yakışıyor.' diyen Eser Yenenler'e programda tatlı bir sitem etmeyi de ihmal etmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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