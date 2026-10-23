16 Sayfalık Notla Sete Gitmiş: Evliya Aykan'ın Onur Ünlü'den Aldığı Cevap Sonunda Ortaya Çıktı!

1992'de Hakkari'de doğan Evliya Aykan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra ekrana ilk kez Behzat Ç. dizisindeki Zeki rolüyle adım attı. 2017'de BKM Mutfak ekibine katılan oyuncu, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de canlandırdığı tiplemelerle izleyicinin en sevdiği yüzlerden biri oldu; söyleşide programdaki kadın rollerini anarken bir dönem 'kadın kariyerinin' erkek kariyerinden daha iyi gittiğini gülerek hatırlattı.

BluTV dizisi Doğu, Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndaki Sançez ve Şanzelize Düğün Salonu'ndaki Rüstem gibi rollerle kariyerini büyüten Aykan, TRT 1 ekranlarında da Cennetin Çocukları'nın Oltacı Bayram'ı olarak izleyici karşısına çıktı. Kamera önündeki doğaçlama rahatlığıyla bilinen oyuncu, Ballandıra Ballandıra'da bu yeteneğinin bir dönem kendisini nasıl zor durumda bıraktığını da anlattı.