İki Sezon Şampiyonu da O Geceden Geldi: Dizilerde En Çok Reyting Alan Akşam Ortaya Çıktı

3 cuma dizisi, dört sezonun ilk 10 listelerine tam 7 kez girdi. Kızılcık Şerbeti dört, Yalı Çapkını iki, Taşacak Bu Deniz ise bir kez listede yer aldı. Üstelik bu dizilerin sezon ortalaması 9,30 gibi oldukça yüksek bir rakam.

Dahası da var: Dört sezonun üçünde ilk 10'a en çok reyting toplayan akşam yine cuma oldu. Bu seriyi bozan tek sezon ise Uzak Şehir'in ekrana geldiği 2024-25 oldu.