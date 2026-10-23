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İki Sezon Şampiyonu da O Geceden Geldi: Dizilerde En Çok Reyting Alan Akşam Ortaya Çıktı

İki Sezon Şampiyonu da O Geceden Geldi: Dizilerde En Çok Reyting Alan Akşam Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 20:20
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Diziler en çok hangi akşam izleniyor? Son 4 sezonun reyting tabloları gün gün masaya yatırıldı ve ortaya epey dikkat çekici bir sonuç çıktı. Üstelik televizyonun en çok izlendiği gün, iş dizilere gelince sınıfta kaldı!

Liste 20+ABC1 sezon ortalamalarına göre derlenmiştir.

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Reyting tablolarının gözde günü belli oldu: Son 4 sezonda ilk 10'a en çok cuma akşamı dizileri girdi!

Reyting tablolarının gözde günü belli oldu: Son 4 sezonda ilk 10'a en çok cuma akşamı dizileri girdi!

3 cuma dizisi, dört sezonun ilk 10 listelerine tam 7 kez girdi. Kızılcık Şerbeti dört, Yalı Çapkını iki, Taşacak Bu Deniz ise bir kez listede yer aldı. Üstelik bu dizilerin sezon ortalaması 9,30 gibi oldukça yüksek bir rakam.

Dahası da var: Dört sezonun üçünde ilk 10'a en çok reyting toplayan akşam yine cuma oldu. Bu seriyi bozan tek sezon ise Uzak Şehir'in ekrana geldiği 2024-25 oldu.

İki sezon şampiyonu da cuma akşamından çıktı!

İki sezon şampiyonu da cuma akşamından çıktı!

Cuma akşamlarının olmazsa olmazı tabii ki Kızılcık Şerbeti! Show TV'nin fenomen dizisi 7,37, 10,20, 10,60 ve 7,09'luk ortalamalarla dört sezondur ilk 10'dan bir kez bile düşmedi.

Şampiyonluk da iki kez cuma akşamına gitti. 2022-23'te Yalı Çapkını 10,32 ortalamayla zirveye otururken, 2025-26'da Taşacak Bu Deniz 13,55'lik ortalamasıyla herkesi geride bıraktı. Peki cumanın en büyük rakibi hangi akşam oldu?

Pazartesiyi sırtlayan isim Uzak Şehir oldu, cumayla arasındaki fark kıl payı!

Pazartesiyi sırtlayan isim Uzak Şehir oldu, cumayla arasındaki fark kıl payı!

Cumanın hemen ensesinde pazartesi var. Pazartesi dizileri 4 sezonda ilk 10'a 6 kez girdi ve 9,18 ortalama yakaladı. Yani cumayla arasındaki fark yalnızca 0,12 puan!

Ama bu başarının arkasında büyük ölçüde tek bir dizi var: Uzak Şehir. Kanal D'nin dizisi 2024-25'te 13,23, 2025-26'da 13,24 ortalamayla pazartesiyi adeta tek başına zirveye taşıdı. Ondan önce, 2023-24'te bu akşamın yıldızı 9,34 ortalamayla Kızıl Goncalar'dı.

Salı akşamı da Bahar'la kısa ama parlak bir dönem yaşadı. Demet Evgar'lı dizi 2023-24'te 12,37 ortalamayla sezonun şampiyonu oldu. Yine de salı, ilk 10'a 5 kez girip 8,12 ortalamada kalınca cuma ve pazartesinin gerisinde kaldı.

En çok televizyon izlenen gün pazar ama dizilerde sonuncu oldu!

En çok televizyon izlenen gün pazar ama dizilerde sonuncu oldu!

İşte tablonun en şaşırtıcı kısmı: TİAK verilerine göre Türkiye'de televizyonun en çok izlendiği gün pazar. Ama iş dizilere gelince pazar akşamı 6,67 ortalamayla listenin en sonunda kaldı!

Teşkilat ve Yargı gibi sevilen yapımlar bile pazarı üst sıralara taşımaya yetmedi. Cumartesi 7,92, perşembe 7,52, çarşamba ise 7,01 ortalamayla orta sıralarda yer aldı.

Çarşamba için ayrı bir parantez açmak lazım. Çarşamba dizileri de cuma gibi ilk 10'a 7 kez girdi ama Kuruluş Osman, Eşref Rüya ve Yeraltı gibi güçlü yapımlara rağmen 4 sezonda bir kez bile zirveyi göremedi.

Yeni sezonda da cuma akşamları kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti aynı akşam ekranda yarışmaya devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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