İki Sezon Şampiyonu da O Geceden Geldi: Dizilerde En Çok Reyting Alan Akşam Ortaya Çıktı
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Diziler en çok hangi akşam izleniyor? Son 4 sezonun reyting tabloları gün gün masaya yatırıldı ve ortaya epey dikkat çekici bir sonuç çıktı. Üstelik televizyonun en çok izlendiği gün, iş dizilere gelince sınıfta kaldı!
Liste 20+ABC1 sezon ortalamalarına göre derlenmiştir.
Reyting tablolarının gözde günü belli oldu: Son 4 sezonda ilk 10'a en çok cuma akşamı dizileri girdi!
İki sezon şampiyonu da cuma akşamından çıktı!
Pazartesiyi sırtlayan isim Uzak Şehir oldu, cumayla arasındaki fark kıl payı!
En çok televizyon izlenen gün pazar ama dizilerde sonuncu oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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