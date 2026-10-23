Adana Ayazı'nda Fırat'ın Düşmanı Kadir'in Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu!
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın ekibi okuma provası için bir araya gelirken NOW dizisinin kadrosuna bir isim daha eklendi. Filinta'da Nihan'ı canlandıran Umay Anadolu Kaboğlu, dizide Kayabaş ailesinin küçük kızına hayat verecek. Üstelik oyuncunun canlandıracağı karakterin kardeşi, Fırat'ın karşısına düşman olarak çıkacak Kadir.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Umay Anadolu Kaboğlu, Filinta'nın Nihan'ı ve Baba'nın Resmiye'si olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.
Adana Ayazı'nda Zeynep'i oynayacak Umay Anadolu Kaboğlu, Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi olacak.
Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li dizi haftaya sete çıkıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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