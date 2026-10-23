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Adana Ayazı'nda Fırat'ın Düşmanı Kadir'in Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu!

Adana Ayazı'nda Fırat'ın Düşmanı Kadir'in Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu!

yerli dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 15:16
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın ekibi okuma provası için bir araya gelirken NOW dizisinin kadrosuna bir isim daha eklendi. Filinta'da Nihan'ı canlandıran Umay Anadolu Kaboğlu, dizide Kayabaş ailesinin küçük kızına hayat verecek. Üstelik oyuncunun canlandıracağı karakterin kardeşi, Fırat'ın karşısına düşman olarak çıkacak Kadir.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Umay Anadolu Kaboğlu, Filinta'nın Nihan'ı ve Baba'nın Resmiye'si olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Umay Anadolu Kaboğlu, Filinta'nın Nihan'ı ve Baba'nın Resmiye'si olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

1994 İstanbul doğumlu Umay Anadolu Kaboğlu, ekranla 2013'te Bugünün Saraylısı'ndaki Melike rolüyle tanıştı ve kısa sürede TRT 1'in sevilen dönem dizisi Filinta'nın kadrosuna katıldı. 2014-2016 yılları arasında yayınlanan dizide Nihan karakterine hayat veren oyuncu, sonraki yıllarda da farklı türlerdeki projelerde izleyicinin karşısına çıkmayı sürdürdü.

2021'de Kanunsuz Topraklar'da Hüsna'yı canlandıran Kaboğlu, 2022'de Show TV'nin merakla izlenen dizisi Baba'da Resmiye, aynı yıl Hayat Bugün'de ise Dr. Azra Sert rolüyle ekrandaydı. Dizilerin yanı sıra tiyatro sahnesinden de kopmayan oyuncu, 2025'te Erken Kış filmiyle sinema perdesinde de yer aldı. Kaboğlu'nun bu sonbahardaki yeni adresi ise Uğur Güneş'i yıllar sonra Adana'ya döndüren bir hikâye oldu.

Adana Ayazı'nda Zeynep'i oynayacak Umay Anadolu Kaboğlu, Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi olacak.

Adana Ayazı'nda Zeynep'i oynayacak Umay Anadolu Kaboğlu, Fırat'ın düşmanı Kadir'in kız kardeşi olacak.

NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Adana Ayazı'nda Umay Anadolu Kaboğlu, Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kayabaş ailesinin küçük kızı Zeynep'i oynayacak. Zeynep, Özgür Cem Tuğluk'un hayat vereceği ve Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın karşısına düşman olarak çıkacak Kadir'in kardeşi olarak hikâyede yer alacak.

Dizinin merkezinde Fırat ile Elif'in evlilik masalı bulunuyor, ancak bu masala aile sırları ve aile içi çatışmalar gölge düşürecek. Kardeşi Fırat'ın düşmanı olan Zeynep'in bu çatışmada hangi tarafta duracağı ise ilk bölümlerle birlikte belli olacak.

Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li dizi haftaya sete çıkıyor.

Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li dizi haftaya sete çıkıyor.

Zeynep'in de aralarında bulunduğu kalabalık kadro, 22 Ekim Perşembe günü okuma provasında bir araya geldi ve ekibin haftaya İstanbul'da sete çıkması bekleniyor. Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin çekimleri önce İstanbul'da başlayacak, ardından hikâyeyle birlikte Adana'ya taşınacak.

Başrolde Fırat'ı Uğur Güneş, şef aşçı Elif'i ise uzun bir aranın ardından ekrana dönen Ebru Şahin canlandırıyor. Fırat'ın babası Hamza rolünde Levent Ülgen'i izleyeceğimiz dizinin kadrosunda Berrin Arısoy, Mustafa Mert Koç, Mina Derman, Asena Girişken, Dora Dalgıç, Ebru Aytemur ve Onur Dikmen gibi isimler de bulunuyor. Adana Ayazı hangi kanalda diye merak edenler için yanıt NOW, ancak dizinin ne zaman başlayacağına dair kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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