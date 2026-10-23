Adana Ayazı'nda Fırat'ın Düşmanı Kadir'in Kız Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu!

Zeynep'in de aralarında bulunduğu kalabalık kadro, 22 Ekim Perşembe günü okuma provasında bir araya geldi ve ekibin haftaya İstanbul'da sete çıkması bekleniyor. Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin çekimleri önce İstanbul'da başlayacak, ardından hikâyeyle birlikte Adana'ya taşınacak.

Başrolde Fırat'ı Uğur Güneş, şef aşçı Elif'i ise uzun bir aranın ardından ekrana dönen Ebru Şahin canlandırıyor. Fırat'ın babası Hamza rolünde Levent Ülgen'i izleyeceğimiz dizinin kadrosunda Berrin Arısoy, Mustafa Mert Koç, Mina Derman, Asena Girişken, Dora Dalgıç, Ebru Aytemur ve Onur Dikmen gibi isimler de bulunuyor. Adana Ayazı hangi kanalda diye merak edenler için yanıt NOW, ancak dizinin ne zaman başlayacağına dair kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.