Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" ve "Elit"le Setten Kaçıp Çanakkale'ye Gitti
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Tuzlu Kahve'nin Derin'i Eda Ece, Çanakkale yolculuğundaki fotoğrafı "Setten kaçtık" notuyla paylaştı.
Tuzlu Kahve, kalabalık kadrosu ve nostalji dolu göndermeleriyle salı akşamlarının konuşulan dizileri arasında.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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