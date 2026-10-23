article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" ve "Elit"le Setten Kaçıp Çanakkale'ye Gitti

Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece, "Murat" ve "Elit"le Setten Kaçıp Çanakkale'ye Gitti

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 19:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuzlu Kahve'nin Derin, Murat ve Elit'i kısa bir kaçamak yaptı. Dizide Derin Kutaygil'i canlandıran Eda Ece, rol arkadaşları Sarp Apak ve Yasemin Ergene'yle birlikte Çanakkale'ye gezmeye gitti. Eda Ece'nin paylaşımına düştüğü not ise gülümsetti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve'nin Derin'i Eda Ece, Çanakkale yolculuğundaki fotoğrafı "Setten kaçtık" notuyla paylaştı.

Tuzlu Kahve'nin Derin'i Eda Ece, Çanakkale yolculuğundaki fotoğrafı "Setten kaçtık" notuyla paylaştı.

Eda Ece, dizide 'Murat Aydınoğlu' rolündeki Sarp Apak ve 'Elit İpekli' rolündeki Yasemin Ergene'yle set arasında yaptıkları Çanakkale kaçamağını ölümsüzleştirerek sosyal medyada yayınladı. Ünlü oyuncu, iki rol arkadaşını da etiketlediği paylaşımına 'Çanakkale gezimizden. Setten kaçtık' notunu düştü.

Tuzlu Kahve, kalabalık kadrosu ve nostalji dolu göndermeleriyle salı akşamlarının konuşulan dizileri arasında.

Tuzlu Kahve, kalabalık kadrosu ve nostalji dolu göndermeleriyle salı akşamlarının konuşulan dizileri arasında.

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve'de Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Şevval Sam, Enis Arıkan ve Nevra Serezli gibi isimler de rol alıyor. Dizi, Doktorlar, Kavak Yelleri ve Aşk-ı Memnu gibi hafızalara kazınan yapımlara yaptığı göndermelerle ilk bölümünden bu yana sık sık gündem oldu. Konuk oyuncu sürprizleri de her hafta merakla takip ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın