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Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Açıkladı: Seray Sever'den Necati Şaşmaz'ın Gerçek Sesi Hakkında Olay Sözler!

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Açıkladı: Seray Sever'den Necati Şaşmaz'ın Gerçek Sesi Hakkında Olay Sözler!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 15:31
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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da sohbet bir anda Kurtlar Vadisi günlerine uzandı. Dizide Derya karakterine hayat veren Seray Sever, stüdyoda Polat Alemdar'ın sesiyle ilgili gelen soruya verdiği kısa ama iddialı cevapla yeniden gündemin ortasına oturdu.

Kaynak: TV8 - Gel Konuşalım

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Seray Sever, Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde Derya karakteriyle ekrana gelmiş ve erken veda etmişti.

Seray Sever, Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde Derya karakteriyle ekrana gelmiş ve erken veda etmişti.

Show TV'de 2003-2005 yılları arasında 97 bölüm boyunca yayınlanan Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar'la ekran başına kilitlenen izleyicilerin yıllarca konuşmaya doyamadığı yapımlardan biri olmuştu. Sunuculuk ve oyunculuk kariyeriyle tanınan, bugün TV8'de Gel Konuşalım'ın sunucuları arasında yer alan Seray Sever de dizinin mafya dünyasında soğuk ve sert duruşuyla dikkat çeken Derya karakterine hayat vermişti.

Sever, ağustos ayında konuk olduğu bir YouTube programında Derya'nın hayalindeki rol olduğunu ama eksik kaldığını, dizide ilk ölen karakterlerden biri olduğunu anlatmıştı. Aynı sohbette Necati Şaşmaz'ın o dönem henüz oyuncu olmadığını söyleyip bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü anlatması da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü ismin Şaşmaz hakkındaki yorumları bu kez Gel Konuşalım stüdyosunda, Polat Alemdar'ın sesi üzerinden yeniden alevlendi.

Necati Şaşmaz'ın dublaj sesi sorulunca Seray Sever'den kendi sesiyle ilgili 'dizi patlardı' yorumu geldi.

Necati Şaşmaz'ın dublaj sesi sorulunca Seray Sever'den kendi sesiyle ilgili 'dizi patlardı' yorumu geldi.

Programda Kurtlar Vadisi konuşulurken stüdyodaki konuk, Necati Şaşmaz'ın dizideki dublaj sesinin normal sesinden çok farklı olup olmadığını Seray Sever'e sordu. Soruyu hiç tereddüt etmeden yanıtlayan Sever, 'Kendi sesini koyduğu zaman zaten dizi patlardı' diyerek Polat Alemdar'ın o tok ve karizmatik sesi olmasa dizinin aynı ilgiyi görmeyeceğini ima etti.

Programdan kesilen bu kısa an sosyal medyada paylaşılınca Kurtlar Vadisi hayranlarının yıllardır merak ettiği Necati Şaşmaz'ın gerçek sesi meselesi de yeniden konuşulmaya başlandı.

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı ilk sezonda Arda Esen, ardından da Umut Tabak seslendirmişti.

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı ilk sezonda Arda Esen, ardından da Umut Tabak seslendirmişti.

Seray Sever'in sözleri, Kurtlar Vadisi'nin pek çok izleyicinin bilmediği perde arkası detaylarından birini de hatırlattı. Necati Şaşmaz dizide kendi sesini kullanmamış, Polat Alemdar'a ilk sezonda usta seslendirme sanatçısı Arda Esen ses vermişti. Esen'in askere gitmesinin ardından görev Umut Tabak'a geçmiş ve izleyicilerin bugün hâlâ Polat'la özdeşleştirdiği o tok ses Tabak'ın imzası olmuştu.

Milliyet Molatik'in derlemesine göre dizide seslendirilen tek isim Şaşmaz da değildi; Seray Sever'in canlandırdığı Derya'yı da Funda Oskay seslendirmişti. Sever'in yorumu, Necati Şaşmaz'ın neden kendi sesiyle oynamadığı sorusunu yıllar sonra yeniden merak konusu yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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