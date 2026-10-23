Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Açıkladı: Seray Sever'den Necati Şaşmaz'ın Gerçek Sesi Hakkında Olay Sözler!

Programda Kurtlar Vadisi konuşulurken stüdyodaki konuk, Necati Şaşmaz'ın dizideki dublaj sesinin normal sesinden çok farklı olup olmadığını Seray Sever'e sordu. Soruyu hiç tereddüt etmeden yanıtlayan Sever, 'Kendi sesini koyduğu zaman zaten dizi patlardı' diyerek Polat Alemdar'ın o tok ve karizmatik sesi olmasa dizinin aynı ilgiyi görmeyeceğini ima etti.

Programdan kesilen bu kısa an sosyal medyada paylaşılınca Kurtlar Vadisi hayranlarının yıllardır merak ettiği Necati Şaşmaz'ın gerçek sesi meselesi de yeniden konuşulmaya başlandı.