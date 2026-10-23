Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Açıkladı: Seray Sever'den Necati Şaşmaz'ın Gerçek Sesi Hakkında Olay Sözler!
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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da sohbet bir anda Kurtlar Vadisi günlerine uzandı. Dizide Derya karakterine hayat veren Seray Sever, stüdyoda Polat Alemdar'ın sesiyle ilgili gelen soruya verdiği kısa ama iddialı cevapla yeniden gündemin ortasına oturdu.
Kaynak: TV8 - Gel Konuşalım
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Seray Sever, Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde Derya karakteriyle ekrana gelmiş ve erken veda etmişti.
Necati Şaşmaz'ın dublaj sesi sorulunca Seray Sever'den kendi sesiyle ilgili 'dizi patlardı' yorumu geldi.
Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı ilk sezonda Arda Esen, ardından da Umut Tabak seslendirmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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