Narin'in Abisinden DNA Örneği Alınmasından SeyFer Ayrılığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Narin'in Abisinden DNA Örneği Alınmasından SeyFer Ayrılığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Ağustos Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Son iki sezonun reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda yeni sezonu merakla beklerken bir sürprizle karşılaştık. Son olarak Seyran'ın ölümcül hastalığıyla boğuştuğumuz ve SeyFer aşkını izlediğimiz dizinin yeni sezonunda ikilinin ayrılacağını öğrendik!
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2. 3. sezonunun ardından final yaparak hayranlarının derin üzüntüye boğan Yargı'da Ilgaz Savcı karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, dizi finalinin ardından ilk kez konuştu!
3. MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Kırmızı takımın bir kez daha kaybettiği oyunda eleme adayları kimler oldu?
4. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde yeni sezonda izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor. Dizide Azem'in oğlu Cihan'a hayat veren Kubilay Aka'ya gelen güzeller güzeli partner de bunun en büyük göstergelerinden biri!
5. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden 8 gün önce kaybolan Narin'in arama çalışmaları sürüyor. Yaşanan son gelişmelerle abisi önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Didem Arslan'la Vazgeçme programında Narin'in amcası aracılığıyla yapılan açıklamaya göre abisinin kolundaki ısırık izinden DNA örneği alınmış!
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6. Üçüncü sezon için sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nden yepyeni fotoğraflar geldi. Fotoğraflardaki detayları yakalayan dikkatli bir izleyici senaryoyu çözdüğünü iddia etti.
7. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 5. sezonuyla yeni sezonda ekrana dönmeye hazırlanırken, Teşkilat kadrosuna dahil olan erkek oyuncu büyük heyecan yarattı.
8. MasterChef Türkiye'de dün akşam Kerem'in eleme potasına giren Onur ve Beyza'ya bakarak söyledikleri yayında duyuldu. Herkesin merak ettiği aşk iddiaları doğrulanmış oldu.
9. MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yemekten çok yarışmacılar arasındaki yakınlık gündem olurken, izleyiciler sosyal medyadan bazı yarışmacıları fena halde yakıştırıyor. Yarışmacılardan Muratcan, söz konusu aşk iddialarına son noktayı koyan bir paylaşım yaptı.
10. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bangır bangır bir geri dönüşe hazırlanırken, sete çıkan Evrim Alasya'dan ilk set fotoğrafı geldi.
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11. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için anne, Didem Arslan'la Vazgeçme programına katıldı. Yayın sırasında annenin sözleri sonrası yayın sonlandırıldı.
12. NOW ekranlarının Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı bir araya getiren iddialı dizisi Kötü Kan, tanıtım fragmanıyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.
13. X'de kullanıcılar "En kötü oyunculuk" listesine Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün sahnesini attılar. Ama izleyenlerden "Kötü oyunculuk" yorumu tepki aldı, o sahneye övgüler yağdırıldı.
14. Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahın Sultanı" programında uzun süre ilişkilerini izlediğimiz Nurgül ve Emre, oradan kovulunca Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın "Sana Değer" programına katıldı. Nurgül, eşinin evi getirdiği hali çekip "Evlenmeyin" dedi.
15. MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları arasına Beyza da dahil oldu. Onur, dokunulmazlığı alınca Beyza'yı potaya attığını yazanlara yanıt verdi.
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16. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonun yarışmacılarından biri hepimize tanıdık geldi. Kısmetse Olur ilk sezon yarışmacılarından Nur'un annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'de karşımıza çıktı. Biraz sinirli olduğunu bildiğimiz Leyla Hanım, Yemekteyiz'i de birbirine kattı.
17. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi akılalmaz intikam planları ve duyunca dumur olacağınız karakterler ile dönüyor.
18. MasterChef'te dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayları belli oldu. Muratcan'ın pişmemiş tabakla geçmesi herkesin sinirlerini bozdu.
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