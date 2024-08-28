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Cüneyd'i Zeynep'ten Vuracak!: Kızıl Goncalar'a Yeni İsimler Dahil Oldu!

Cüneyd'i Zeynep'ten Vuracak!: Kızıl Goncalar'a Yeni İsimler Dahil Oldu!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 08:47

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi akılalmaz intikam planları ve duyunca dumur olacağınız karakterler ile dönüyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/3...
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Geçtiğimiz sezona yarısında dahil olup reytinglerde zirveye tırmanarak farkını gösteren Kızıl Goncalar için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz sezona yarısında dahil olup reytinglerde zirveye tırmanarak farkını gösteren Kızıl Goncalar için geri sayım başladı.

Ağustos sonu sete çıkan dizi, 30 Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Neden Eylül'ün son günü, derseniz ekip senaryolarına çok güvendiklerini belirtiyor.

Ağustos sonu sete çıkan dizi, 30 Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Neden Eylül'ün son günü, derseniz ekip senaryolarına çok güvendiklerini belirtiyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dedikleri kadar var! Kızıl Goncalar'ın birinci bölümü sezon finalinin kaldığı yerden başlayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dedikleri kadar var! Kızıl Goncalar'ın birinci bölümü sezon finalinin kaldığı yerden başlayacak.

Ancak sonra ortalık karışıyor! Meryem kurulan kumpas nedeniyle hapse düşünce Vahit, Cüneyd'e karşı Zeynep'i kullanacak. Hatta büyük bir intikam alacak.

Ancak sonra ortalık karışıyor! Meryem kurulan kumpas nedeniyle hapse düşünce Vahit, Cüneyd'e karşı Zeynep'i kullanacak. Hatta büyük bir intikam alacak.
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Birinci bölümün sonlarına doğru ise 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. İşte tam bu noktada diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak.

Birinci bölümün sonlarına doğru ise 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. İşte tam bu noktada diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak.

Karakterlere hangi oyuncuların hayat vereceği henüz bilinmiyor. Geliyor gelmekte olan! Hazır mısınız?

Karakterlere hangi oyuncuların hayat vereceği henüz bilinmiyor. Geliyor gelmekte olan! Hazır mısınız?

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