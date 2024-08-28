Cüneyd'i Zeynep'ten Vuracak!: Kızıl Goncalar'a Yeni İsimler Dahil Oldu!

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi akılalmaz intikam planları ve duyunca dumur olacağınız karakterler ile dönüyor.