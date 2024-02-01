Müge Anlı'da Ekipleri Harekete Geçiren Olaydan Çocuklar Duymasın Meltem Olayına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Ekipleri Harekete Geçiren Olaydan Çocuklar Duymasın Meltem Olayına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Şubat Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Birsen Altuntaş, beyin kanaması ardından iki operasyon geçiren ve yoğun bakımda tutulan Kızılcık Şerbeti'nin "Abdullah"ı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
2. Survivor'ın ardından müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın son bölümündeki dans şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıların tek tek dans ettiği gecede kendi şarkısıyla dans eden Aleyna'ya tepki yağdı.
3. Geçtiğimiz günlerde gittiği restoranda artan yemekleri saklama kabına koyduğu video ile dikkat çeken kullanıcı, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı "Gel Konuşalım" programına konu oldu. Yayında Akalın'ın kendisine yorumlarını duyan kadın, çileden çıktı.
4. Beyaz TV'de yayınlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programında şoke eden anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın kendisinden 30 yaş büyük evli ve 5 çocuklu bir adama "Kocam" dedi. Sunucu adeta çileden çıktı.
5. Survivor All Star 2024'ün son bölümünde yarışmacılar büyük ödül için bu defa dans ettiler. Rio'ya gitmek için dans yarışı yapılan gecede jüri oylamasıyla gidecek isimler belli olurken, Berna'nın kazananlar arasında yer almamasına canlı yayında gelen tepkiler sonucu Seda ödülden men edildi.
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6. Yarışma sırasında el hareketi yapan Yunus Emre'nin o anları yayınlanmış, izleyici de bu detayı kaçırmamıştı. Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye konuşma ve hareket etme yasağı geldi.
7. Bir döneme damga vuran CNBC-e 2015'te yayın hayatına son vererek yerini TLC'ye bırakmıştı. Geri dönüşü resmen duyurulan CNBC-e'nin yayın tarihinin belli olduğu iddiası herkesi heyecanlandırdı.
8. Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren, daha sonra Survivor'da yarışan Eser West hakkında ortamlarda satmalık gurme bilgiyle karşınızdayız! Mantra'nın tekrar gündeme getirdiği ve Altay Bayındır'dan önce Manchester United forması giyen ilk Türk olarak paylaştığı Eser West'in hikayesine hazırsanız başlayalım!
9. Survivor'ın son bölümüne yarışmacıların dans performansı damgasını vurdu. Kimininkini izlemesi eğlenceli ve komikken, bazıları sahnede adeta fırtına estirdi! Dans geçmişi de olduğu bilinen Berna Canbeldek de performansıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.
10. Yargı'nın yeni bölüm fragmanı Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'la karşılaşmasıyla bambaşka bir heyecan yarattı. Ilgaz'ın kıskançlık krizi geçireceğinin garanti olduğu bölüm fragmanına yorum yağdı.
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11. 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı yayının ihbar kabul eden ekipler, canlı yayında iki şüpheliyi gözaltına aldı.
12. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin birbirinden komik kamera arkası görüntüleri de seyirciyle paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un herkese poz verdirmek için söylediği cümle ise dikkatlerden kaçmadı!
13. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Dilan Polat'a yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanıldığı iddia edilen lüks araçlarının dizide de olması fena dillere düştü.
14. Salı gecesi final bölümüyle ekranlara veda eden Aile dizisinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. İlk bölümde yer alan buluşma sahnesi çekilirken başını arabaya vuran Serenay Sarıkaya'ya beklenmedik bir tepkide bulunan Kıvanç Tatlıtuğ herkesi güldürdü.
15. İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.
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16. Yeni ismi NOW olan FOX ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından biri Instagram hesabından diziden ayrıldığını açıkladı.
17. Kan Çiçekleri dizisinde izleyicinin şüphelendiği bir durum sonunda netlik kazanıyor. Dilan'ın açılan iştahı ve artan tripleriyle hamile olduğunu düşünmeye başlamıştık bile. Ancak bölüm sonunda bayılan Dilan'ın hasta olduğunun düşünülmesi ortalığı karıştırmıştı. Fragmandan Dilan'ın hamile olduğunu düşünen izleyici derin bir oh çekti!
18. FOX TV bir süre önce isim hakkı süresinin dolması sebebiyle yayın hayatına artık NOW TV olarak devam edeceğini açıklamıştı. Şubat ayında isim değişikliğine gideceği açıklanan kanalın ne zamandan itibaren NOW TV olacağı belli oldu!
19. 9 sezon devam ederek Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' detayını ilk kez duyacaksınız...
20. İnci Taneleri daha yayınlanmaya başlamadan Dilber'in dansı meşhur olmuştu bile! Hazar Ergüçlü'nün uğruna eğitim aldığı dansları o kadar beğenildi ki viral olmayı başardı. İkinci bölümüyle ekrana gelen dizide yine bir dans şovu izledik ve hayranlığımızı gizleyemedik!
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21. İlk bölümüyle beklentimizi arşa çıkaran İnci Taneleri, olayların gittikçe karmaşıklaştığı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka'nın kadroya dahil olduğu bölümde tempo da yükseldi. Dilber'in yeni dans sahnesiyle ekrana kilitlendiğimiz bölüme bakalım hangi yorumlar yapılmış?
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