Efsane Kanal CNBC-e'nin Yayın Tarihi Belli Olduğu İddia Edildi
Efsane Kanal CNBC-e'nin Yayın Tarihi Belli Olduğu İddia Edildi
Bir döneme damga vuran CNBC-e 2015'te yayın hayatına son vererek yerini TLC'ye bırakmıştı. Geri dönüşü resmen duyurulan CNBC-e'nin yayın tarihinin belli olduğu iddiası herkesi heyecanlandırdı.
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Bir dönemin efsane kanalı CNBC-e, ekonomi ve dizi kanalı olarak uzun süre yayın hayatına devam etmişti.
Dünyanın Türk dizilerinden ibaret olmadığını gösteren CNBC-e ilk altyazılı dizi ve filmlerimizi izlediğimiz yegane kanal olurken, ne yazık ki 2015'te ekran hayatı sona ermişti.
6 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini TLC Türkiye kanalına bırakan kanalın 2024 yılında geri döneceği haberi hepimizi heyecanlandırmıştı.
Geri dönüşü kesinleşen kanal için net bir yayın tarihi belli olmazken, 12 Punto'nun kulislere dayandırdığı haberine göre CNBC-e, Mart ayında yeniden yayın hayatına başlayacak.
Bakalım konuyla alakalı net bir açıklama gelecek mi?
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en sevdiğim kanal geri dönüyor 😁
G.O.T,Dexter,Smalville,Person of interest,Wikings ve daha birçok dizi ha bir de Batlestar . Late Nıght Show ,
cnbc-e gibi bazı şeyler de geri dönebilse