Kudur Ilgaz! Ceylin'in Eski Sevgilisini Gördüğümüz Yargı Fragmanı Ortalığı Yıktı
Kudur Ilgaz! Ceylin'in Eski Sevgilisini Gördüğümüz Yargı Fragmanı Ortalığı Yıktı
Yargı'nın yeni bölüm fragmanı Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'la karşılaşmasıyla bambaşka bir heyecan yarattı. Ilgaz'ın kıskançlık krizi geçireceğinin garanti olduğu bölüm fragmanına yorum yağdı.
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Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'la karşılaştığı anlar daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırırken, haliyle fragmana yorum yağdı.
Alican Yücesoy'un canlandırdığı Fırat karakteri diziye bir olayla dahil olurken, Ilgaz'ın kıskançlık krizi yaşadığı anlar izleyiciyi epey keyiflendirdi.
İşte Ceylin'in eski sevgilisiyle karşılaştığımız Yargı'nın yeni bölüm fragmanı:
Fragmana gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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