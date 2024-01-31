Leon'u Özledi: Boran Kuzum "Vatanım Sensin" Paylaşımlarıyla Duygulandırdı
Leon'u Özledi: Boran Kuzum "Vatanım Sensin" Paylaşımlarıyla Duygulandırdı
Boran Kuzum ve Miray Daner'i partner olarak izlediğimiz efsane dizi Vatanım Sensin hala en sevilen diziler arasında yer alırken, yıllar önce final yapan diziyi unutamayan Boran Kuzum'dan duygulandıran paylaşımlar geldi.
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2016-2018 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi o dönemin en çok izlenen yapımı olmuştu.
Boran Kuzum, Miray Daner, Pınar Deniz, Kubilay Aka gibi genç yeteneklerin yıldızını daha da parlatan dizinin üzerinden yıllar geçse de tekrarları hala ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediyor.
Hilal ve Leon karakterlerinin aşkıyla mest olduğumuz Vatanım Sensin'i hala çok özlerken, dizide Leon'u canlandıran Boran Kuzum'un da diziyi çok özlediğini fark ettik.
Instagram hesabından resmen Vatanım Sensin anma günü yapan Boran Kuzum, üç sahne paylaşarak o günleri yad etti.
İşte Boran Kuzum'un o paylaşımları:
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