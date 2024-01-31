Survivor'ın Son Bölümüne Berna Canbeldek Dansıyla Damgasını Vurdu!
Survivor'ın Son Bölümüne Berna Canbeldek Dansıyla Damgasını Vurdu!
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Survivor yarışmasına geçtiğimiz bölümde yarışmacılar danslarıyla damgasını vurdu.
Bu performanslardan biri yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'na aitti: Aleyna kendi şarkısıyla dans etti.
Dans performansıyla beğenilen nadir isimlerden biri ise yarışmacı Berna Canbeldek oldu.
Dans geçmişini de performansına başarılı bir şekilde yansıttı... 👇
İzleyicilerden de tam puan aldı!
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