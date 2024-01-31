Survivor'ın Son Bölümüne Berna Canbeldek Dansıyla Damgasını Vurdu!

Survivor'ın son bölümüne yarışmacıların dans performansı damgasını vurdu. Kimininkini izlemesi eğlenceli ve komikken, bazıları sahnede adeta fırtına estirdi! Dans geçmişi de olduğu bilinen Berna Canbeldek de performansıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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