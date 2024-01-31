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Survivor'ın Son Bölümüne Berna Canbeldek Dansıyla Damgasını Vurdu!

Survivor'ın Son Bölümüne Berna Canbeldek Dansıyla Damgasını Vurdu!

survivor
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.01.2024 - 22:44

Survivor'ın son bölümüne yarışmacıların dans performansı damgasını vurdu. Kimininkini izlemesi eğlenceli ve komikken, bazıları sahnede adeta fırtına estirdi! Dans geçmişi de olduğu bilinen Berna Canbeldek de performansıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Bakalım 👇

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Survivor yarışmasına geçtiğimiz bölümde yarışmacılar danslarıyla damgasını vurdu.

Survivor yarışmasına geçtiğimiz bölümde yarışmacılar danslarıyla damgasını vurdu.

Kimisi oldukça eğlenceli danslar ortaya çıkardı, kimisi de yeteneğini sergiledi.

Bu performanslardan biri yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'na aitti: Aleyna kendi şarkısıyla dans etti.

Bu performanslardan biri yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'na aitti: Aleyna kendi şarkısıyla dans etti.

Hayliyle reklam yaptığına dair tepkiler geldi:

Dans performansıyla beğenilen nadir isimlerden biri ise yarışmacı Berna Canbeldek oldu.

Dans performansıyla beğenilen nadir isimlerden biri ise yarışmacı Berna Canbeldek oldu.

Dans geçmişini de performansına başarılı bir şekilde yansıttı... 👇

İzleyicilerden de tam puan aldı!

İzleyicilerden de tam puan aldı!
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Siz Berna'nın dansını nasıl buldunuz? Yorumları alalım 👇

Siz Berna'nın dansını nasıl buldunuz? Yorumları alalım 👇
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