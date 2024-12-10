Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Müjde Uzman Açıklamasından Siyah Kalp Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Müjde Uzman Açıklamasından Siyah Kalp Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'deki 53 yıllık Esad rejimi yıkılmıştı. Şam'ın fethinin ardından Türkiye'de de coşkulu kutlamalar yapılmıştı. Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid senaristi Uğur Uzunok, rejimin yıkılmasının ardından yaşanan sevinçleri ve yapılan analizleri eleştirdi. X hesabından yaptığı paylaşımda "Biz de biliriz bit yeniği aramayı" diyen Uzunok'un yorumu destek topladı.
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2. 3 sezondur Show TV ekranlarında fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz sezonun sonunda büyük iddialarla çalkalanmıştı. Sezon sonunda kendini yorgun hissettiğine dair açıklamalar yaparak gündeme bomba gibi düşen Müjde Uzman, kısa bir süre sonra diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un sitemli açıklamalarının ardından da diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Turgut, aradan geçen ayların ardından Müjde Uzman'ın diziye dönüş ihtimalinin olup olmadığını açıkladı.
3. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, son günlerde bambaşka bir konuyla gündemde. Ünlü şefin sahibi olduğu restoranın istinat duvarının çökmesi sebebiyle bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Hakkında açılan soruşturma sonucunda Somer Sivrioğlu 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından ünlü şefe arkadaşlarından destek geldi. MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'na mesajlarıyla destek oldu.
4. Dizi dünyası son günlerde bir kavga haberiyle çalkalanıyor. Siyah Kalp dizisinin setinde Burak Sergen ve Bülent Polat'ın kavga ettiği haberi gündemi epey sarstı. Dün Birsen Altuntaş'ın açıkladığı habere göre sette Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürümüş ve set paydos edilmişti. Bülent Polat'ın menajerinden Polat adına kavgaya dair açıklama geldi.
5. Televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Survivor, her sezona ayrı damga vurmayı başarıyor. Survivor'a bir kez yarışmacı olarak katılanın önü de öyle bir açılıyor ki pek çok projede görmek mümkün oluyor. Şu sıralar 2025 sezonu için hazırlıkları süren Survivor'dan bu kez bambaşka bir haber geldi. Eski yarışmacılar Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz'ün birlikte bir dizide rol alacakları ortaya çıktı. Yapımcı Fırat Taştan iddialı projeyi duyurdu.
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6. Esra Erol'un yayınına yaşadığı korkunç vahşeti açıklamak için gelen Vefa, babası ve annesi ile ilgili anlattıklarıyla duyduğumuz her şeyi unutturdu. Neredeyse her sene bir çocuk doğuran annesinin, cennete gitme vaadiyle çocuk yaptığını açıkladı. O çocukların da cennete gitmesi için babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Yaşadığı sapkın olayda babasının kendisini mehdi sandığını söyleyen Vefa, itiraflarıyla hepimizi şoke etti.
7. Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Seda Sayan, Star TV'deki programı ile ekrana dönmüştü. Daha önce evlilik programı sunan Seda Sayan, yasağın ardından format değiştirdi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında evlenmek isteyen konuklar yer alıyor. Onların yaşadığı problemler ele alınıyordu. TikTok'ta iki genç programı arayıp dalga geçtikleri videoyu paylaştılar.
8. Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, KAFA TV'de dizi ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar'da yayınlandıktan sonra fenomen haline gelen o sahneyi hatırlarsınız. Mesut Komiserin "Olur olur yeriz" repliği sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Candaş Tolga Işık, Çoruh'a o sahneyi sordu. Çoruh, bizde argo olan kelimenin Azerbaycan'da bir anlamı olduğunu açıkladı.
9. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yine şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacılardan biri "şeftali" denildiği an ani tepkiler vermeye başladı. Şeftaliye tiki olduğunu açıklayan yarışmacının tepkisine Zuhal Topal şaşıp kalırken o anlar kısa sürede viral oldu. İşte yarışmacının o anları...
10. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıdığımız milli sporcu Okay Köksal'dan gelen haber yürekleri dağladı. Köksal'ın 14 yaşındaki kızı feci bir kaza geçirdi. Kazayı sosyal medya hesabından Hakan Hatipoğlu duyurdu. 8. kattan düşen küçük kız acilen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ederken Köksal, sevenlerinden dua istedi. Umarız güzel haberler alırız.
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11. Bahar dizisinin eski senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalında merak edilenleri yanıtlamıştı. Üzüm, bir senarist gözünden dizideki gidişatı anlatırken sürekli aklımıza takılan bir konuya da açıklık getirdi. Sosyal medyadaki izleyici tepkilerinin senaryo üzerindeki etkisi sorulan Üzüm, bu konuya açık yüreklilikle yanıt verdi. Peak Mag kanalındaki o anları sizler için derledik.
12. 2024 yılı, televizyon ve dijital platformlarda Türk dizilerinin altın çağını yaşadığı bir dönem oldu. Her hafta olay yaratan sahneler, sosyal medyada gündemden düşmeyen karakterler ve sürükleyici hikayelerle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlar vardı. Google arama trendleri de bu ilgiyi doğrular nitelikte! Bu yıl, hangi dizi en çok aratıldı? İşte yılın en çok aratılan ve izleyicilerin hafızasına kazınan Türk dizisi! Ağzınızı açık bırakacak o liste...
13. 2023 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamadığı için eve dönüp eski ödülünü çöpe atan Reynmen gündeme bomba gibi oturmuştu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek töreninde Müge Anlı ve Esra Erol da ödül aldı. Reynmen'in Altın Kelebek nefretinden ünlü sunucular da payını aldı. Reynmen katıldığı yayında gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol'u sert sözlerle eleştirdi. "Ölen bir çocuğun peşine düşemediler." diyen Reynmen, Müge Anlı'yı hiç sevmediğini söyledi.
14. Türk televizyonlarında bir dönem öyle anlar ekrana geldi ki canlı yayındaki kavgalardan absürt sahnelere kadar her biri hafızalarımızda yer alıyor. Ekran kurallarının bu kadar katı olmadığı dönemde yayınlanan 40 unutulmaz anı sizler için derledik. Her biri buram buram nostalji kokan video ve görseller içeren içeriğimizle size zaman yolculuğu vaat ediyoruz. İşte Türk televizyonlarından 40 unutulmaz an ve sahne...
15. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu Kalpazan için üzücü haber gelmişti. Düşük reytingleri nedeniyle Kalpazan için final kararı alınmış ve dizi ekibi final bölümü hazırlığına başlamıştı. Son bölümüyle ekranlara gelen Kalpazan için ekran yolculuğu sona ererken dizide Ayşe'yi canlandıran Deniz Baysal, duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
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16. Survivor'da 2024 sezonu bir hayli olaylı geçti. Neredeyse her gün kavga izlediğimiz yarışmada diskalifiyeler de gerçekleşmişti. Küfredenler, sakatlananlar, kıskançlık krizleri, birbirinden ilginç iddialar koca bir sezonun neredeyse her bölümünde yer aldı. Biz de geride bıraktığımız yılda neler yaşandığını sizler için derledik.
17. MasterChef Türkiye'de büyük finale çok az bir zaman kaldı. Her bölüm rekabet daha da kızışırken yarışmada beklenmedik sürtüşmeler yaşanmaya başladı. Son bölümde Eda'nın Beyza'ya sarılmadığını fark eden şefler bu konuyu irdelerken Beyza'nın kadın yarışmacılar tarafından dışlandığı iddiaları ortaya çıktı. Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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