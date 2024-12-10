Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid'in Senaristinden Şam'ın Fethine 'Bit Yeniği' Yorumu
Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid'in Senaristinden Şam'ın Fethine 'Bit Yeniği' Yorumu
13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'deki 53 yıllık Esad rejimi yıkılmıştı. Şam'ın fethinin ardından Türkiye'de de coşkulu kutlamalar yapılmıştı. Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid senaristi Uğur Uzunok, rejimin yıkılmasının ardından yaşanan sevinçleri ve yapılan analizleri eleştirdi. X hesabından yaptığı paylaşımda 'Biz de biliriz bit yeniği aramayı' diyen Uzunok'un yorumu destek topladı.
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27 Kasım’da Suriyeli muhalifler bir operasyon başlatarak önce Halep, sonra Hama ve Humus'u ve ardından Şam'ı ele geçirmişti.
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Böylece ülkede 13 yıldır süren iç savaş son bulmuş ve Esad rejimi çökmüştü.
Dünyanın her yerinden Suriyeliler bu tarihi gelişmeyi kutlarken bu fetihle ilgili pek çok analiz yapılmaya başlanmıştı.
Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid'in senaristi Uğur Uzunok da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
"Biz de biliriz komplolar üretip Şam’ın fethinin arkasında bit yeniği aramayı" diyen Uzunok'un yorumu takipçilerinden destek topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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