5 Yıl Hapis Cezası Alan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'na Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan Destek
5 Yıl Hapis Cezası Alan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'na Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan Destek
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, son günlerde bambaşka bir konuyla gündemde. Ünlü şefin sahibi olduğu restoranın istinat duvarının çökmesi sebebiyle bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Hakkında açılan soruşturma sonucunda Somer Sivrioğlu 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından ünlü şefe arkadaşlarından destek geldi. MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'na mesajlarıyla destek oldu.
Kaynak: Magazin Gündemi
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve sahiplerinden biri olduğu bir restoranın istinat duvarının çökmesiyle ilgili davada yargılanıyordu.
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1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı davada karar çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Somer Sivrioğlu ile birlikte Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’e "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.
Olayın ardından MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu'na destek mesajı paylaştılar.
Mehmet Yalçınkaya, "Karıncayı bile ezemezsin" derken, Danilo Zanna, "Her zaman yanındayız" notuyla fotoğraf paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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