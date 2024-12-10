Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Diziden Olaylı Ayrılan Müjde Uzman'la İlgili "Dönüş" Açıklaması

“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız, meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti, denedi, olmadı. Bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur. Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı yok olamaz yani’’ dedi.