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Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Diziden Olaylı Ayrılan Müjde Uzman'la İlgili "Dönüş" Açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Diziden Olaylı Ayrılan Müjde Uzman'la İlgili "Dönüş" Açıklaması

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.12.2024 - 23:33

3 sezondur Show TV ekranlarında fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz sezonun sonunda büyük iddialarla çalkalanmıştı. Sezon sonunda kendini yorgun hissettiğine dair açıklamalar yaparak gündeme bomba gibi düşen Müjde Uzman, kısa bir süre sonra diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un sitemli açıklamalarının ardından da diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Turgut, aradan geçen ayların ardından Müjde Uzman'ın diziye dönüş ihtimalinin olup olmadığını açıkladı.

Kaynak: Bloomberg HT - Aslı Şafak’la İşin Aslı

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Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen zirveyi kimselere kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla da ilgiyle izleniyor.

Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen zirveyi kimselere kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla da ilgiyle izleniyor.

Dizi içinde olduğu kadar dışında da oyuncuların gündem olduğunu pek tabii biliyoruz. Geçtiğimiz sezonun sonunda da büyük bir olay yaşanmıştı hatta!

Dizi içinde olduğu kadar dışında da oyuncuların gündem olduğunu pek tabii biliyoruz. Geçtiğimiz sezonun sonunda da büyük bir olay yaşanmıştı hatta!

Dizinin Alev'i Müjde Uzman çok yorgun olduğunu ve tükenmiş hissettiğini açıklayan bir paylaşım yapmış, kimilerinden destek görürken kimilerinden de tepki çekmişti.

Dizinin Alev'i Müjde Uzman çok yorgun olduğunu ve tükenmiş hissettiğini açıklayan bir paylaşım yapmış, kimilerinden destek görürken kimilerinden de tepki çekmişti.

Kısa bir süre sonra da diziden ayrıldığını hep birlikte öğrenmiştik.

Kısa bir süre sonra da diziden ayrıldığını hep birlikte öğrenmiştik.

Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak ile İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne dönüp dönmeyeceğine dair konuya açıklık getirdi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak ile İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne dönüp dönmeyeceğine dair konuya açıklık getirdi.
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Ünlü yapımcı Müjde Uzman'la ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

Ünlü yapımcı Müjde Uzman'la ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
image.tmdb.org

“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız, meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti, denedi, olmadı. Bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur. Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı yok olamaz yani’’ dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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