Yurttaki Yangında Ölen Kız Çocuklarını Konuştular: Kızıl Goncalar'a "Tarikat" Röportajı Damga Vurdu!
Yurttaki Yangında Ölen Kız Çocuklarını Konuştular: Kızıl Goncalar'a "Tarikat" Röportajı Damga Vurdu!
Altın Kelebek Ödülleri'nde 3 ödül toplayarak geceye damga vuran Kızıl Goncalar, harika bir bölümle daha geride kaldı. Nefes kesen sahneleriyle ekrana gelen bölümde herkesin dikkatini çeken bir sahne vardı. Gazeteci Özlem Gürses, 1 buçuk yıldır beklediği bir anı yaşadı! Diziye konuk olan ünlü gazeteci, sahnede Levent ve Cüneyd'le tarikatlar üzerine röportaj yaptı. Aladağ'daki tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız çocuklarının da ele alındığı sahne izleyici tarafından çok beğenildi.
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Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızıl Goncalar, başarısını taçlandırdı ve 50. Altın Kelebek Ödülleri'ne 3 ödülle damga vurdu.
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En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senarist ödüllerinin sahibi olan Kızıl Goncalar, harika bir bölümle daha ekrana geldi.
Ünlü gazeteci Özlem Gürses, "1 buçuk senedir bu anı bekledim" dediği Kızıl Goncalar'a son bölümünde konuk oldu.
Levent ve Cüneyd'le yaptığı röportajda konu "Tarikatlar neden devletlerden daha çok yaşar?" sorusuyla başladı. Aladağ'daki tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız çocuklarından 28 Şubat sürecine pek çok konunun ele alındığı sahne sosyal medyada alkış topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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