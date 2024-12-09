Yurttaki Yangında Ölen Kız Çocuklarını Konuştular: Kızıl Goncalar'a "Tarikat" Röportajı Damga Vurdu!

Altın Kelebek Ödülleri'nde 3 ödül toplayarak geceye damga vuran Kızıl Goncalar, harika bir bölümle daha geride kaldı. Nefes kesen sahneleriyle ekrana gelen bölümde herkesin dikkatini çeken bir sahne vardı. Gazeteci Özlem Gürses, 1 buçuk yıldır beklediği bir anı yaşadı! Diziye konuk olan ünlü gazeteci, sahnede Levent ve Cüneyd'le tarikatlar üzerine röportaj yaptı. Aladağ'daki tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız çocuklarının da ele alındığı sahne izleyici tarafından çok beğenildi.