Karadut'taki Mezar Toprağı Yeme Sahnesinden Kalpazan'ın Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Karadut'taki Mezar Toprağı Yeme Sahnesinden Kalpazan'ın Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Ekim Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un üçüncü kez partner olacağı Kalpazan dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu!
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2. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisi, sezonun ilk erken final kararı alan dizisi olmuştu. Dördüncü bölümüyle final yapacağı açıklanan diziyle ilgili Rabia Soytürk ilk kez konuştu!
3. Daha önce Evleneceksen Gel'de bir fenomene dönüşen Mustafa, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu Sana Değer programına annesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediğini iddia ederek sevgilisinin maketiyle yayına katılmıştı. Annesinin maketi stüdyodan götürmesiyle Mustafa sinir krizi geçirdi.
4. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!
5. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bazı dizilere inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından bu dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğu iddia edilmişti. GOLD Film'e ait bu iki dizinin incelendiği iddialarının ardından gazeteci Sina Koloğlu açıklamada bulundu.
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6. ATV ekranlarının yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan dizisi Karadut, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Annesinin katili olduğu için kendini babasına adayan Zuhal'in hayatı üzerine odaklanılan dizide, Tayfun'la öpüştüğü için Zuhal'e annesinin mezarının toprağının yedirilmesi tepki çekti!
7. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında çok ilginç bir kayıp vakası çözüldü. 42 yaşındaki Selçuk Aydın'ın annesi oğlunu aramaya çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamı Müge Anlı dakikalar içinde buldu.
8. Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü yıllar geçse de unutulmaz yapımlar arasına girdi. Dizinin minik Ayşe'si Şebnem Ceceli aradan geçen yılların ardından kocaman kız oldu. Son halini görenler tanıyamadı. Bakalım, siz ne tepki vereceksiniz?
9. Yeni sezonda bazı diziler beklediği ilgiyi göremedi. İlk erken final ATV'nin dizisi Kör Nokta'dan gelmişti. Birsen Altuntaş, Kanal D'nin sevilen dizisinden de üzen haber geldiğini açıkladı.
10. Instagram'da aysenurkrg adıyla paylaşımlar yapan kullanıcı, anneannesini Esra Erol'un programına götürdü. Teyzenin mutluluk anları gözlerden kaçmadı.
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11. Bahar dizisinin geçtiğimiz bölümündeki hamilelik sahnesi, sosyal medyada kürtaj konusunun tartışılmasına sebep oldu.
12. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına dolandırıcılık iddialarının odağındaki Hasan Bakır katıldı. Bakır, yayına girdiği andan itibaren yayında işlenen iddialar için "Safsata" kelimesini kullanınca Anlı çok sinirlendi. Yayında gergin anlar yaşandı.
13. Müge Anlı dünkü programında bir dolandırıcılık iddiasını ele almıştı. İddiaların odağındaki isim bugünkü programa birkaç kişiyle geldi. Avukatı ve tanıkları toplayan iddiaların odağındaki Hasan Bakır, yayın yasağı aldırmak istediğini söyleyince Müge Anlı sert çıktı.
14. 20 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kız İrem Nazlım, Müge Anlı'da bulundu. Genç kız başına gelenlerin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
15. "Leyla Hayat Aşk Adalet" dizisinin dün akşamki bölümünde Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakterinin doğum sahnesini izledik. İzlerken ekran karşısında içimiz gitti çünkü Vuslateri oyunculuğu ile döktürdü. Sahne gerçeğini aratmadı.
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16. Türk televizyonlarının en popüler oyuncularından biri olan Demet Özdemir, İspanya'daki başarısını gün geçtikçe artırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu orada en çok izlenen başrol oldu.
17. Star TV'nin uzun soluklu dizisi Yalı Çapkını son demlerini yaşıyor olabilir. Çünkü izleyici artık işlenen temalardan çok sıkıldı. Yeni fragmanda Seyran'ın kiminle seviştiğini merak ettiren diziye tepkiler yükseldi.
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