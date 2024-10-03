Mert Yazıcıoğlu Hayranlarından Mizah Şov: Cüneyd Efendili 'Hayırlı Cumalar' Mesajları!
Mert Yazıcıoğlu Hayranlarından Mizah Şov: Cüneyd Efendili 'Hayırlı Cumalar' Mesajları!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kızıl Goncalar'ın ilk sezonunda Cüneyd karakterine hayran olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cübbeli, sarıklı biraz da derinliği olan karakterimiz özlü sözleri ile akıllara kazınmıştı.
3. Hayranları da gerekeni yaptı!
4. Dini ve siyasi konuların işlendiği diziden mizahseverler "Hayırlı cumalar" mesajları çıkardı.
5. Ama yeni sezonda Cüneyd'i bıraktığımız gibi bulamadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cüneyd Efendi yeni sezonda yeni bölümde adını sanını unuttu.
7. Tarzı da epey değişti...🥲
8. Neyse ki hayranlarının bu paylaşımları var.
9. Bu paylaşımlar eski Cüneyd'i özleyenlerin yarasını saracak.
10. Siz de sevdiklerinizle bu mesajları gülmek için paylaşabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. İyi eğlenceler...👋🏻
12.
13.
14.
15.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16.
17.
18.
19.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın