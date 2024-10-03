Mert Yazıcıoğlu Hayranlarından Mizah Şov: Cüneyd Efendili 'Hayırlı Cumalar' Mesajları!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!