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Mert Yazıcıoğlu Hayranlarından Mizah Şov: Cüneyd Efendili 'Hayırlı Cumalar' Mesajları!

Mert Yazıcıoğlu Hayranlarından Mizah Şov: Cüneyd Efendili 'Hayırlı Cumalar' Mesajları!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 21:06

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!

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1. Kızıl Goncalar'ın ilk sezonunda Cüneyd karakterine hayran olduk.

1. Kızıl Goncalar'ın ilk sezonunda Cüneyd karakterine hayran olduk.

2. Cübbeli, sarıklı biraz da derinliği olan karakterimiz özlü sözleri ile akıllara kazınmıştı.

2. Cübbeli, sarıklı biraz da derinliği olan karakterimiz özlü sözleri ile akıllara kazınmıştı.

3. Hayranları da gerekeni yaptı!

3. Hayranları da gerekeni yaptı!

4. Dini ve siyasi konuların işlendiği diziden mizahseverler "Hayırlı cumalar" mesajları çıkardı.

4. Dini ve siyasi konuların işlendiği diziden mizahseverler "Hayırlı cumalar" mesajları çıkardı.

5. Ama yeni sezonda Cüneyd'i bıraktığımız gibi bulamadık.

5. Ama yeni sezonda Cüneyd'i bıraktığımız gibi bulamadık.
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6. Cüneyd Efendi yeni sezonda yeni bölümde adını sanını unuttu.

6. Cüneyd Efendi yeni sezonda yeni bölümde adını sanını unuttu.

7. Tarzı da epey değişti...🥲

7. Tarzı da epey değişti...🥲

8. Neyse ki hayranlarının bu paylaşımları var.

8. Neyse ki hayranlarının bu paylaşımları var.

9. Bu paylaşımlar eski Cüneyd'i özleyenlerin yarasını saracak.

9. Bu paylaşımlar eski Cüneyd'i özleyenlerin yarasını saracak.

10. Siz de sevdiklerinizle bu mesajları gülmek için paylaşabilirsiniz.

10. Siz de sevdiklerinizle bu mesajları gülmek için paylaşabilirsiniz.
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11. İyi eğlenceler...👋🏻

11. İyi eğlenceler...👋🏻

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