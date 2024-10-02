Büyük Aşk Bitti: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Elif ve Sedat Ayrıldıklarını Açıkladı!

TV ekranlarının sevilen programı Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından birkaç yıl sonra YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Aşkın Gücü adıyla izleyiciyle buluşan programa Elif ve Sedat aşkı damga vurmuştu. Sevilen ikilinin ayrıldıklarını açıkladı.