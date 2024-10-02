Büyük Aşk Bitti: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Elif ve Sedat Ayrıldıklarını Açıkladı!
Büyük Aşk Bitti: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Elif ve Sedat Ayrıldıklarını Açıkladı!
TV ekranlarının sevilen programı Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından birkaç yıl sonra YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Aşkın Gücü adıyla izleyiciyle buluşan programa Elif ve Sedat aşkı damga vurmuştu. Sevilen ikilinin ayrıldıklarını açıkladı.
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TV ekranlarının en sevilen evlendirme programlarından biri olarak görülen Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından yayından kaldırılmıştı.
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Birkaç yıl sonra YouTube'da Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeni bölümleri çekilen programa Elif ve Sedat aşkı damga vurmuştu.
Programın bitmesinin ardından da aşklarına devam eden ikiliden üzücü haber geldi.
Elif, kendi Instagramında açtığı kanalda takipçilerine iki yıldır süren ilişkilerinin bittiğini açıkladı.
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