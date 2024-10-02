Üstüne Şirket Açılmış: Müge Anlı'da 21 Gündür Kayıp Olan Otizmli Kız Bulundu!
Üstüne Şirket Açılmış: Müge Anlı'da 21 Gündür Kayıp Olan Otizmli Kız Bulundu!
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Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
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21 gündür otizmli kızlarından haber alamayan bir aile, 18 yaşındaki kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Gelen ihbarları değerlendiren Müge Anlı'nın ekibi, genç kızın bir apartmanın bodrum katındaki daireyi kiraladığını ortaya çıkardı.
Üstüne bir de şirket açıldığı öğrenilen genç kızın evinde yiyecek ve içecek bulunmadığı, evin bir harabeden ibaret olduğu öğrenildi.
Ailesinin hiçbir geliri olmadığını belirttiği genç kız, kameraların çekim yapmasına izin vermedi ve ailesinin görüşme talebini reddetti.
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