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Üstüne Şirket Açılmış: Müge Anlı'da 21 Gündür Kayıp Olan Otizmli Kız Bulundu!

Üstüne Şirket Açılmış: Müge Anlı'da 21 Gündür Kayıp Olan Otizmli Kız Bulundu!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 12:47

21 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kızın ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Adına bir şirket açıldığı öğrenilen genç kızın bir apartmanın bodrum katındaki daireyi kiraladığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Müge Anlı'da yine izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

21 gündür otizmli kızlarından haber alamayan bir aile, 18 yaşındaki kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

21 gündür otizmli kızlarından haber alamayan bir aile, 18 yaşındaki kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Gelen ihbarları değerlendiren Müge Anlı'nın ekibi, genç kızın bir apartmanın bodrum katındaki daireyi kiraladığını ortaya çıkardı.

Gelen ihbarları değerlendiren Müge Anlı'nın ekibi, genç kızın bir apartmanın bodrum katındaki daireyi kiraladığını ortaya çıkardı.

Üstüne bir de şirket açıldığı öğrenilen genç kızın evinde yiyecek ve içecek bulunmadığı, evin bir harabeden ibaret olduğu öğrenildi.

Üstüne bir de şirket açıldığı öğrenilen genç kızın evinde yiyecek ve içecek bulunmadığı, evin bir harabeden ibaret olduğu öğrenildi.

Ailesinin hiçbir geliri olmadığını belirttiği genç kız, kameraların çekim yapmasına izin vermedi ve ailesinin görüşme talebini reddetti.

Ailesinin hiçbir geliri olmadığını belirttiği genç kız, kameraların çekim yapmasına izin vermedi ve ailesinin görüşme talebini reddetti.
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