Sezona Büyük Umutlarla Başlayan ATV Dizisi Erken Final Kararı Aldı!
Sezona Büyük Umutlarla Başlayan ATV Dizisi Erken Final Kararı Aldı!
Her sezon ortalama 30 civarı dizi büyük umutlarla yeni sezona başlıyor. Ancak bunların bir bölümü ne yazık ki reytinglere kurban giderek erken final kararı alıyor. Bu sezon ilk erken final kararı ATV dizisinden geldi. Ünlü oyuncuların rol aldığı diziyle ilgili haberi Birsen Altuntaş verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda 30'dan fazla yerli dizinin izleyiciyle buluşacağının açıklanmasının ardından özellikle ATV ekranlarından pek çok dizi izleyiciyle buluşmuştu.
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Hatta sezona ilk başlayan dizi olan Bir Gece Masalı'nın ardından, Karadut ve Kör Nokta da yayın hayatına başlamıştı.
Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı Kör Nokta için cumartesi günleri Kardeşlerim'in final yapmasıyla oluşan boşluk değerlendirilmişti.
Her ne kadar konusu ve kadrosu ilgi çekse de, ne yazık ki istenen reytinglere ulaşılamadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi için erken final kararı alındı. Osman Sınav imzalı dizi, 4. bölümüyle final yapacak.
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