Sezona Büyük Umutlarla Başlayan ATV Dizisi Erken Final Kararı Aldı!

Her sezon ortalama 30 civarı dizi büyük umutlarla yeni sezona başlıyor. Ancak bunların bir bölümü ne yazık ki reytinglere kurban giderek erken final kararı alıyor. Bu sezon ilk erken final kararı ATV dizisinden geldi. Ünlü oyuncuların rol aldığı diziyle ilgili haberi Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş