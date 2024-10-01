Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Beyin Yakan Değişiminin Arkasında Gizli Bir Plan mı Var?
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Beyin Yakan Değişiminin Arkasında Gizli Bir Plan mı Var?
Yeni sezonuna beyin yakan bir bölümle dönüş yapan Kızıl Goncalar, kafalarımızı yine fena halde karıştırdı. Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçeği öğrenmesinin ardından kendi benliğini yitirmesi ve aradan geçen 8 ayın sonunda kendini 'Levent' sanması izleyenlerin neler olduğuna dair anlam verememesine sebep olmuştu. Ortaya atılan bir teori Cüneyd'e dair umutlarımızı artırdı.
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4 ay boyunca yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar'da, annesi Gülayşe'nin ölüm nedenini öğrenen Cüneyd, kendi benliğini kaybetmişti.
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Bölümün sonunda Cüneyd Efendi olmaktan Levent olmaya hızlı bir geçiş yapan pek sevgili karakterimiz, diziyi hayretler içinde izlememize sebep olmuştu.
Kendini Levent sanması bir yana, Mira ile yakınlığı ve Zeynep'i unutması da bir hayli dert olmuştu bizlere. Üstelik bu süreçte kitaplar yazdığı ve gerçek Levent'in de kendi yazmış gibi bunları pazarladığı iddia edilmişti.
Son sahnedeki hali tavrı her ne kadar sinir bozucu olsa da dikkatli bir izleyici Cüneyd'in sözünün arkasında başka bir gerçek yatabileceğini söyledi.
Mira'yla konuşurken "Tuz biber" dedikten sonra sözünü tekrarlamayan Cüneyd, aslında gerçekten Zeynep'i hatırlıyor olabilir mi?
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Bal börek ve tuz biber konusunun nereden geldiğini ve neden Zeynep'i anımsattığını unutanlar için bu anıyı tekrar paylaşalım. Cüneyd ekmeğe tuz ve biber dökerek yiyor biliyorsunuz...
Bu konu nasıl çözülecek, Zeynep bir başına nasıl baş edecek bilemiyoruz ama umuyoruz ki gerçekten Zeynep'i hatırlıyordur Cüneyd.
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