Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Beyin Yakan Değişiminin Arkasında Gizli Bir Plan mı Var?

Yeni sezonuna beyin yakan bir bölümle dönüş yapan Kızıl Goncalar, kafalarımızı yine fena halde karıştırdı. Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçeği öğrenmesinin ardından kendi benliğini yitirmesi ve aradan geçen 8 ayın sonunda kendini 'Levent' sanması izleyenlerin neler olduğuna dair anlam verememesine sebep olmuştu. Ortaya atılan bir teori Cüneyd'e dair umutlarımızı artırdı.