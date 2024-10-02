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Sakinliğini Korudu: MasterChef Beyza'ya Gelen Çirkin Yorum Akıllara Durgunluk Getirdi!

Sakinliğini Korudu: MasterChef Beyza'ya Gelen Çirkin Yorum Akıllara Durgunluk Getirdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 11:46

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve yaptığı tabaklarla şeflerden övgü almayı başaran Beyza'ya sosyal medyadan çirkin bir yorum geldi. Çizgisini bozmayan Beyza, gelen yoruma oldukça sakin bir yanıt verdi.

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Son derece eğlenceli bir sezon olan MasterChef'te yarışmacılar arasındaki arkadaşlık bağı da büyük beğeni topluyor.

Son derece eğlenceli bir sezon olan MasterChef'te yarışmacılar arasındaki arkadaşlık bağı da büyük beğeni topluyor.

Kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı villada kalan yarışmacılar, çektikleri eğlenceli videoları da sık sık takipçileriyle paylaşıyorlar.

Kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı villada kalan yarışmacılar, çektikleri eğlenceli videoları da sık sık takipçileriyle paylaşıyorlar.

Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Beyza, yarışmacılar arasında da çokça seviliyor ve pek çok isimle yakın arkadaşlık kurmuş durumda.

Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Beyza, yarışmacılar arasında da çokça seviliyor ve pek çok isimle yakın arkadaşlık kurmuş durumda.

Ancak tabii ki yalnızca kendisini sevenlerle karşılaşmıyor Beyza. Bireysel dokunulmazlığı alması sonucu eleme potasına gönderdiği Muratcan ve potada yer alan Nevzat sebebiyle oldukça çirkin bir şekilde eleştirildi.

Ancak tabii ki yalnızca kendisini sevenlerle karşılaşmıyor Beyza. Bireysel dokunulmazlığı alması sonucu eleme potasına gönderdiği Muratcan ve potada yer alan Nevzat sebebiyle oldukça çirkin bir şekilde eleştirildi.

"Sen ne yere bakan yürek yakanlardansın bir taşla iki kuş vurdun" diyerek kendisine yorum yapan kişiye Beyza, "Sırf senin için daha çok çalışıp daha iyi yerlere geleceğim ablacım" dedi.

"Sen ne yere bakan yürek yakanlardansın bir taşla iki kuş vurdun" diyerek kendisine yorum yapan kişiye Beyza, "Sırf senin için daha çok çalışıp daha iyi yerlere geleceğim ablacım" dedi.

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