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Esra Ezmeci’ye Gelen Tuhaf Soru Size “Ben Az Önce Ne Okudum?” Dedirtecek!

Esra Ezmeci’ye Gelen Tuhaf Soru Size “Ben Az Önce Ne Okudum?” Dedirtecek!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 22:47

Uzman psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ancak bu kez kendisine gelen soru o kadar ilginçti ki okuduğunuzda bir süre doğruluğunu sorgulayacağınızı düşünüyoruz!

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Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.

Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.

Çoğunlukla şaşırtıcı sorularla karşılaşsa da bu kez kendisine gelen soru okuyanın "Ben ne okudum az önce?" diyeceği cinstendi.

Çoğunlukla şaşırtıcı sorularla karşılaşsa da bu kez kendisine gelen soru okuyanın "Ben ne okudum az önce?" diyeceği cinstendi.

Eşinin her gece göğüslerini emerek uyuduğunu söyleyen kullanıcıya, "geçmişten kalma bir alışkanlık ya da farklı bir rahatlama duygusu olabilir" diyerek cevap veren Ezmeci'nin profesyonelliği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Eşinin her gece göğüslerini emerek uyuduğunu söyleyen kullanıcıya, "geçmişten kalma bir alışkanlık ya da farklı bir rahatlama duygusu olabilir" diyerek cevap veren Ezmeci'nin profesyonelliği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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