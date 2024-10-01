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Set Çalışanı Dizi ve Filmlerde Banyo Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı

Set Çalışanı Dizi ve Filmlerde Banyo Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 23:32

TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla tanınan Yener Yalçın, bu kez de kendisine sorulan banyo sahneleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

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TikTok'ta kendisine setlerle ilgili soruları yanıtlayarak fenomen haline gelen Yener Yalçın; dizi, film ve reklamların nasıl çekildiğine dair bilgiler vermeye devam ediyor.

TikTok'ta kendisine setlerle ilgili soruları yanıtlayarak fenomen haline gelen Yener Yalçın; dizi, film ve reklamların nasıl çekildiğine dair bilgiler vermeye devam ediyor.

Şu ana kadar merak edilen pek çok konuya açıklık getiren Yalçın'a bu kez de banyo sahneleri soruldu.

Şu ana kadar merak edilen pek çok konuya açıklık getiren Yalçın'a bu kez de banyo sahneleri soruldu.

Banyo sahnelerinin nasıl çekildiğini açıklayan Yalçın, ekranda oldukça küçük görünen alanların oldukça büyük kurulmuş bir dekor olabileceğini gözler önüne serdi.

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