Sezonun İlk Erken Finaliydi: Rabia Soytürk, Dördüncü Bölümde Final Yapacak Kör Nokta'yla İlgili Konuştu!
Sezonun İlk Erken Finaliydi: Rabia Soytürk, Dördüncü Bölümde Final Yapacak Kör Nokta'yla İlgili Konuştu!
Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisi, sezonun ilk erken final kararı alan dizisi olmuştu. Dördüncü bölümüyle final yapacağı açıklanan diziyle ilgili Rabia Soytürk ilk kez konuştu!
Kaynak: 2. Sayfa
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Pek çok diziyle yeni sezona başlayan ATV'den, sezonun ilk erken final kararı gelmişti.
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Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisi, gelen düşük reytinglerin ardından dördüncü bölümüyle final yapma kararı almıştı.
Büyük umutlarla başlasa da cumartesi günü istenen reytinglere bir türlü ulaşamayan Kör Nokta hayranlarını üzmüştü.
2. Sayfa kameralarına final kararıyla ilgili konuşan Rabia Soytürk, "Bazen oluyor, sektörün hazinliği diyelim." diyerek yoluna devam edeceğini belirtti.
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