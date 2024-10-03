Sezonun İlk Erken Finaliydi: Rabia Soytürk, Dördüncü Bölümde Final Yapacak Kör Nokta'yla İlgili Konuştu!

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisi, sezonun ilk erken final kararı alan dizisi olmuştu. Dördüncü bölümüyle final yapacağı açıklanan diziyle ilgili Rabia Soytürk ilk kez konuştu!

Kaynak: 2. Sayfa