Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un Bir Kez Daha Partner Olacağı Kalpazan'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un Bir Kez Daha Partner Olacağı Kalpazan'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un üçüncü kez partner olacağı Kalpazan dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların sevilen partnerliklerinden biri olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul ikilisinin üçüncü kez bir araya geleceğini daha önce açıklamıştık.
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Baysal'ın uğruna tarz değiştirdiği ve Show TV ekranlarında yayınlanacak diziden gelen tanıtım, ikilinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırmıştı.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı diziyle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi sonunda belli oldu!
Dizi, pek çok dizinin yer aldığı pazartesi günleri yayınlanacak ve 21 Ekim'de yayın hayatına başlayacak.
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