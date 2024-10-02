İşte Buna Ağlanır: Kardeşlerim Dizisinin Sevilen Partnerleri Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak Bir Araya Geldi
İşte Buna Ağlanır: Kardeşlerim Dizisinin Sevilen Partnerleri Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak Bir Araya Geldi
Dört sezonun ardından final yapan Kardeşlerim, izleyicilerini büyük üzüntüye boğmuştu. Özellikle Süsen ve Ömer karakterlerine hayat veren Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, dizi bitince hayranlarının özlem dolu tepkileriyle karşılaşmıştı. İkili, bir yıl sonra yeniden bir araya geldi.
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4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim, 5. sezonun geleceğine dair söylentiler ortada dolanırken final kararı almıştı.
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Hayranlarını bir hayli üzen bu haberin ardından özellikle Süsen ve Ömer karakterleri canlandıran Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın yeniden ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu.
İkili dün akşam Leydi Di'nin galasında bir araya geldi ve ortam şenlendi!
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