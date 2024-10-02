İşte Buna Ağlanır: Kardeşlerim Dizisinin Sevilen Partnerleri Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak Bir Araya Geldi

Dört sezonun ardından final yapan Kardeşlerim, izleyicilerini büyük üzüntüye boğmuştu. Özellikle Süsen ve Ömer karakterlerine hayat veren Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, dizi bitince hayranlarının özlem dolu tepkileriyle karşılaşmıştı. İkili, bir yıl sonra yeniden bir araya geldi.