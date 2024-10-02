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İşte Buna Ağlanır: Kardeşlerim Dizisinin Sevilen Partnerleri Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak Bir Araya Geldi

İşte Buna Ağlanır: Kardeşlerim Dizisinin Sevilen Partnerleri Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak Bir Araya Geldi

Kardeşlerim
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 18:20

Dört sezonun ardından final yapan Kardeşlerim, izleyicilerini büyük üzüntüye boğmuştu. Özellikle Süsen ve Ömer karakterlerine hayat veren Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, dizi bitince hayranlarının özlem dolu tepkileriyle karşılaşmıştı. İkili, bir yıl sonra yeniden bir araya geldi.

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4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim, 5. sezonun geleceğine dair söylentiler ortada dolanırken final kararı almıştı.

4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim, 5. sezonun geleceğine dair söylentiler ortada dolanırken final kararı almıştı.

Hayranlarını bir hayli üzen bu haberin ardından özellikle Süsen ve Ömer karakterleri canlandıran Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın yeniden ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu.

Hayranlarını bir hayli üzen bu haberin ardından özellikle Süsen ve Ömer karakterleri canlandıran Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın yeniden ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu.

İkili dün akşam Leydi Di'nin galasında bir araya geldi ve ortam şenlendi!

İkili dün akşam Leydi Di'nin galasında bir araya geldi ve ortam şenlendi!

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