Esra Erol'daki Cinayet İtirafından Bahar'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki Cinayet İtirafından Bahar'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Ekim Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Bölüme kadına, çocuğa ve hayvana şiddet isyanları damga vurdu.
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2. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda Ferit'in partneri Diyar olarak kadroya katılan Pelin Akil, sık sık SeyFer hayranlarının tepkileriyle karşılaşıyordu. İleriye giden yorumlarla baş etmek zorunda kalan Akil, TV Dünyası'na konuştu.
3. Kızıl Goncalar beyin yakan yeni sezonuyla sürerken, bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe üzerinden ilginç bir teori üretti.
4. Geçtiğimiz sezon İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteriyle çok konuşulan Hazar Ergüçlü, yeni sezonun başlamasının ardından TikTok hesabından Dilberli bir paylaşım yaptı.
5. Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Bey, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak için yayına katılmıştı. Bebeğinin kendisinden olup olmadığını merak eden Ali Rıza Bey, cinayet itirafıyla herkesi şoke etti.
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6. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son haftalarda 4 yaşındayken kayıplara karışan Serdar olayı işleniyor. Babası tarafından terk edilen Serdar'ın şu an hayatta olup olmadığını merak eden annesi Müge Anlı'ya başvururken Anlı, 2016'da yayına çıkan istismarcı Himmet Aktürk'ü anıp bir itirafta bulundu.
7. Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Taş Kağıt Makas, 2. sezonda beklenilen ilgiyi göremediği için final kararı aldı. Dizide Harun karakterine hayat veren Ozan Güven, karakterine veda paylaşımı yaptı.
8. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahneye erken giren figüranın bir anda saklanması kimse tarafından fark edilmezken o anlar televizyonda yayınlandı.
9. Reytingleri inanılmaz bir hızla düşüşe geçen Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Star TV resmi hesabından yapılan paylaşıma yaptığı yorumla gündem oldu.
10. Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müridi Hasan D.'nin aylar önce verdiği sokak röportajı ortaya çıktı.
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11. MasterChef'in sempatik yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz günlerde diğer kadın yarışmacılarla bir soru-cevap etkinliği yaptı. Diğer kadın yarışmacılara gelen kötü yorumlara sessiz kalamayan Beyza, arkadaşlarını savunduğu bir yorum yazdı.
12. Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel yayına katılan oyuncu Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde çekmek istemediği 'bekaret kontrolü sahnesi' ile ilgili o dönem nasıl linçlendiğini anlattı.
13. Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisindeki bir sahnede yer alan figüran, dizideki sahnesinde yüzünün bile görünmemesini paylaşarak ağlanacak haline güldürdü.
14. Survivor maceraları boyunca vefat eden Hasan Yalnızoğlu'yla beraber yarışan Hakan Hatipoğlu, X hesabından Hasan'la ilgili duygulandıran bir anısını paylaşarak veda etti.
15. Müge Anlı'da günlerdir yıllar önce bıraktığı oğlunu arayan adam sabah sabah yine sinirlerimizi zıplattı. Alkol aldığı için eve gelip eşini ve çocuklarını dövdüğü iddialarına "Her erkek alkol alır" diyen adama Şevki Hoca sert çıktı: "Biz erkek değil miyiz?"
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16. Başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ilk bölümüyle Binbir Gece dizisine benzetildi. Bir sahnede Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oynadığı diziye gönderme yapıldı.
17. MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Alper'in şef olmadan önceki mesleği herkesi şaşırttı. Son bölümde Alper'in önceki mesleğini açıklayan Ezgi, itirafıyla gündem oldu.
18. Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu'ndan gelen acı haberin ardından Beyaz Show görüntüleri gündem oldu. Beyazıt Öztürk'e hayatını anlatan Yalnızoğlu, herkesi gözyaşlarına boğdu.
19. Bahar'ın dün akşamki yeni bölümüne Prens dizisi göndermesi damga vurdu. Evren'e bir türlü "Seni seviyorum" diyemeyen Bahar, Giray Altınok'un dizisindeki gibi bir taktikle yola geldi.
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