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Eski Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun Ölüm Haberinin Ardından Acun Ilıcalı'dan Paylaşım Geldi!

Eski Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun Ölüm Haberinin Ardından Acun Ilıcalı'dan Paylaşım Geldi!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 01:03

Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberi herkesi derinden sarsmıştı. Acı haberin ardından ilk paylaşım Acun Ilıcalı'dan geldi.

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Pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber akşam saatlerinde geldi. 50 yaşındaki oyuncu ve dansçı ne yazık ki kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber akşam saatlerinde geldi. 50 yaşındaki oyuncu ve dansçı ne yazık ki kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Detaylar:

2012 ve 2015 yıllarında Survivor'a yarışmacı olarak katılan Yalnızoğlu'nun acı haberinin ardından ilk paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

2012 ve 2015 yıllarında Survivor'a yarışmacı olarak katılan Yalnızoğlu'nun acı haberinin ardından ilk paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi 👇

Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi 👇

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