"Sesini Duyan Yok!" Bahar'ın Yeni Bölümüne Demet Evgar'ın Kadın Olmakla İlgili Konuşması Damga Vurdu!
"Sesini Duyan Yok!" Bahar'ın Yeni Bölümüne Demet Evgar'ın Kadın Olmakla İlgili Konuşması Damga Vurdu!
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Bahar'ın son bölümüne, Demet Evgar'ın kadın olmakla ilgili sözleri damga vurdu.
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Bahar'ın son bölümünde Rengin'in Bahar'a ait olan evi satın almasıyla ortalık fena karıştı.
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Ortalığı yıkıp dağıtan Bahar tüm bu olanların ardından önce güvenli limanı Evren'den kendisini sevdiğini öğrendi; sonra da nezarethaneye düştü.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bölüme Bahar'ın kadın olmakla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu.
Bahar'ın "Kadın olmak ne zor be! Bas bas bağırıyorsun 'Canım tehlikede, kendimi güvende hissetmiyorum' diye, sesini duyan yok. Bir yardım eli istiyorsun, kolundan çekip çukura gömüyorlar seni. Sonra insan gibi bir insan çıkıp 'Seni seviyorum' deyince, o zaman da senin sesin çıkmıyor." sözleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
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