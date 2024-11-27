Erken Final Kararı Alan Dizilerden Yılmaz Özdil'in Beyza'ya Büyük Desteğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Erken Final Kararı Alan Dizilerden Yılmaz Özdil'in Beyza'ya Büyük Desteğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Gonca Vuslateri ülkenin en beğenilen kadın oyuncularından biri hiç şüphesiz. Son dönemde rol aldığı Leyla dizisiyle de çıtayı arşa taşıdı desek yanılmayız. Son birkaç haftadır da viral olan danslarıyla konuşulmayı başarıyor güzel oyuncu. Bu defa da TikTok'ta sık sık paylaşılan "İyi ki Sen" şarkısıyla yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturdu. O muhteşem dansa birlikte bakalım!
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2. RTÜK'ün son toplantısı sonrası Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almışlardı. Karar sonrası ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelirken, daha sonra Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen de karara tepki göstermişti. Leyla dizisinde rol alan Gonca Vuslateri de Şevket Çoruh'un tepkisini haklı bulmuştu. Peki ama bu diziler neden ceza aldı?
3. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu ve tutacağına can-ı gönülden inanmamıza rağmen final kararı alan Kalpazan, bu haberle herkesi üzdü. İzleyici tarafından çok beğenilen dizinin final kararı alması sosyal medyada tepki çekti. Ancak dizinin başrolleri Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, bu vedayı da eğlenceli bir hale getirmeyi başardı. İkilinin yaptığı paylaşım görenleri güldürdü.
4. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ gelen Beyza bir süre yarışmadan uzak kalmış ve hastanede tedavi görmüştü. Tedavinin ardından yarışmaya dönen Beyza, yüzü yandığı sırada yeterince tepki göstermemesi sebebiyle "kurgu" yapmakla suçlanmış, ancak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamayla herkesi şoke etmişti. 2 yıl önce evlilik geçirdiğini ve bu evliliği boyunca şiddet gördüğünü açıklayan Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den büyük bir destek geldi.
5. RTÜK'ün bugünkü toplantısından dört diziye ceza çıkmıştı. Sahipsizler, Deha, Arka Sokaklar ve Yabani için çıkan yayın durdurma kararına ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelmişti. Tarikat konusunun işlendiği bölüm sebebiyle Arka Sokaklar'ın ceza almasına Çoruh, "Ödül sayarım" demişti. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de Çoruh'un yorumunu destekleyerek RTÜK kararına tepki gösterdi.
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6. RTÜK'ün bugün 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılara yönelik toplantısından dört diziye ceza kararı çıkmıştı. Ceza alan dizilerden biri olan Arka Sokaklar'ın oyuncusu Şevket Çoruh, tepki gösteren ilk isim olmuştu. Bir tepki de RTÜK'ten yayın durdurma cezası alan Sahipsizler dizisinin oyuncusu Kaan Miraç Sezen'den geldi.
7. RTÜK, 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılar için toplanmış, toplantı sonrası 4 diziye ceza yağmıştı. 3 dizi için program durdurma cezası veren RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uygulamış ve diziye yayın durdurma cezası vermişti. Tarikatlar konusunu işlediği için ceza alan Arka Sokaklar'ın bu haftaki yeni bölümünde 'Yenidoğan Çetesi'ne yer vereceği öğrenildi.
8. RTÜK'ün bugünkü toplantısından 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezadan payını alan dizilerden oldu. RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.Dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh karara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o paylaşım...
9. Yerli dizilerin final haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bugünün 2. final haberini yayınlayan Birsen Altuntaş, Kalpazan'ın ardından NOW'ın da bir dizisi için final kararı aldığını açıkladı. NOW'ın henüz birkaç bölümdür yayınlanan dizisi düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda edecek. İşte detaylar...
10. RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplanmıştı. Yoğun bir izlenme gündemiyle toplanan RTÜK, 4 diziye ceza verdi. 3 dizi için program durdurma cezası veren RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Detaylar haberimizde...
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11. Show TV, bu sezona hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezondan iddialı dizileriyle yola devam eden kanal, ayrıca yeni dizi projeleriyle fırtınalar estiriyordu. Birsen Altuntaş, Show TV hakkında beklenmedik bir haber yayınlandı. Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin iddialı dizisi için final kararı alındı. İşte haberin detayları...
12. 2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışma programıyla tanıdığımız Beren Saat, bu yarışmanın ardından hayatımıza dahil olmuştu. O dönem yarışma programında jüri üyesi olan Hamdi Alkan, Beren Saat hakkında yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Beren Saat'i keşfettiği anı anlatan Alkan, Saat'i görür görmez aldığı notları da paylaştı. Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa'ya konuk olan Alkan'ın söylemleri gündem oldu. İşte o anlar...
13. 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da başrol oyuncusunun diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer'in veda edeceğini öğrendiğimiz dizide, iki ayrılık daha yaşanacak. Ayrıca diziye bir de yeni oyuncu dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tüm bu değişiklikler hikayenin değişmesi sebebiyle gerçekleşecek. Bakalım, reytingler bu değişikliklerden etkilenecek mi?
14. 2007-2012 yılları arasında şimdiki ismi NOW olan FOX ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Arka Sıradakiler'i muhakkak hatırlarsınız. Dönemin en popüler gençlik işlerinden Arka Sıradakiler, liseye giden bir grup öğrencinin ergenlik sorunlarına değiniyordu. O dönem reytingleri altüst eden dizinin oyuncularından Sinem Öztürk Uslu, yaptığı bir paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı. Arka Sıradakiler dizisindeki oyuncu arkadaşlarıyla buluşan Uslu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
15. MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Emre, yemek yaparken dümdüz zeminde bir anda yere kapaklandı. Emre'nin bu ani düşüşü diğer yarışmacıları çok korkuttu. Emre'nin geçirdiği kaza sonrası stüdyo şoke olurken o anlar izleyiciyi de etkiledi. Sosyal medyada Emre'nin dümdüz zeminde nasıl düştüğü tartışma yarattı. İşte o anlar...
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16. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programının son konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş oldu. Kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalar yapan Erbaş, "Erkekler kadınlarda ne arar?" sorusuna yanıt verdi. Her söylediğiyle Nur Viral'i şaşırtan Erbaş, verdiği örneklerle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Oytun Erbaş'ın programdaki yorumları...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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