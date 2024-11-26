Dominik mi, Ekstra mı? Survivor Semih Öztürk'ün Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Dominik mi, Ekstra mı? Survivor Semih Öztürk'ün Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Semih Öztürk Survivor'a katılmış ve büyük ses getirmişti. 'Sakin' tavırları ile karşısındakini çıldırtma garantisi veren eski yarışmacı, daha sonra Survivor Panorama programının sunucularından biri olmuştu. Ancak bir sebepten ötürü Semih programdan çıkarılmıştı. Yeni sezon hazırlıkları başlayan Survivor'a katılacağı iddia edilen Semih'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Semih'in ya Survivor 2025'te yarışmacı olacağı ya da yeniden program yapacağı düşüncesi yayıldı.
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TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, 2025 için hazırlıklara başladı.
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Program için başvuruların başlamasıyla birlikte yarışmaya katılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanıyor.
Berna Canbeldek'in kesin olarak gideceğini açıklamasının ardından kafa karıştıran bir paylaşım da eski yarışmacı Semih Öztürk'ten geldi.
2016'da yarışmaya katılan Semih, yarışma süresince pek çok olaya karışmış ve daha sonra da Panorama programında sunucu olmuştu.
Bu sezon kadroda yer alacağına dair iddiaların ardından Semih, Murat Öztütüncü ile bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım da Semih'in ya 2025 kadrosunda yer alacağına ya da Survivor Panorama-Ekstra programlarından birinin yeniden sunucusu olacağına yoruldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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