Başrol Oyuncusu Veda Etmişti: Kuruluş Osman'dan İki Oyuncu Daha Ayrılıyor!
Başrol Oyuncusu Veda Etmişti: Kuruluş Osman'dan İki Oyuncu Daha Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da başrol oyuncusunun diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer'in veda edeceğini öğrendiğimiz dizide, iki ayrılık daha yaşanacak. Ayrıca diziye bir de yeni oyuncu dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tüm bu değişiklikler hikayenin değişmesi sebebiyle gerçekleşecek. Bakalım, reytingler bu değişikliklerden etkilenecek mi?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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6. sezonuyla ekranlara gelen Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olmaya devam ediyor.
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5 sezondur yapımda Bala Hatun rolüyle yer alan Özge Törer, geçtiğimiz hafta diziden ayrılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden iki isim daha ayrılacak.
Habere göre, “Gencer Bey”e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun’un diziye veda edeceği öğrenildi.
Ayrıca “Halime” (Poena) rolüyle Asya Ağca dizinin kadrosuna katılacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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