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Ehliyet Alacaklar Dikkat: Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişiler Ehliyet Alamayacak ve Ehliyetlerini Yenileyemeyecek

Ehliyet Alacaklar Dikkat: Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişiler Ehliyet Alamayacak ve Ehliyetlerini Yenileyemeyecek

ehliyet Uyku
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 10:22

Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Ekonomim'de yer alan habere göre; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü etkileyecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.

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Ehliyet alımı ve ehliyet yenilemede yeni dönem başladı.

Ehliyet alımı ve ehliyet yenilemede yeni dönem başladı.

Uyku apnesi olanlara kötü haber geldi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi.

Uyku apnesi olanlara kötü haber geldi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi.

Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girilirken; alınan kararla birlikte uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına artık izin verilmeyecek.

Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girilirken; alınan kararla birlikte uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına artık izin verilmeyecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, uyku apnesi sendromu olan kişiler artık ehliyet alamayacaklar.

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.
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