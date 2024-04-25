Ehliyet Alacaklar Dikkat: Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişiler Ehliyet Alamayacak ve Ehliyetlerini Yenileyemeyecek

Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Ekonomim'de yer alan habere göre; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü etkileyecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.