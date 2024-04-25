Ehliyet Alacaklar Dikkat: Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişiler Ehliyet Alamayacak ve Ehliyetlerini Yenileyemeyecek
Ehliyet Alacaklar Dikkat: Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişiler Ehliyet Alamayacak ve Ehliyetlerini Yenileyemeyecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ehliyet alımı ve ehliyet yenilemede yeni dönem başladı.
Uyku apnesi olanlara kötü haber geldi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi.
Ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girilirken; alınan kararla birlikte uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına artık izin verilmeyecek.
Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.
Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.Uyku apnesi, sürücülerin direksiyon başında uyku halinde olmalarına ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın