Süresiz Nafaka İçin Hazırlanan Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onay Alamadı
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Adalet Bakanlığı ve AKP Grubu'nun süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin hazırladığı taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alamadı. Erdoğan'ın düzenlemenin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimi mağdur etmeyecek şekilde yeniden hazırlanmasını istediği öğrenildi. Taslakta nafaka süreleri evlilik süresine göre belirleniyordu.
Erdoğan metne onay vermedi.
Taslakta evlilik süresi esas alındı.
AYM kararından sonra görüşler ayrıştı.
Yeni formüller masada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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