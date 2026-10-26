Süresiz Nafaka İçin Hazırlanan Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onay Alamadı

Hazırlanan metinde nafaka ödemelerinin eşlerin evli kaldığı sürelere göre ayarlanması öngörülüyor. Buna göre 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılın üstündeki evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek. Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürmüş olsa bile kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi planlanıyor. Daha uzun evliliklerde süre, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına göre belirlenecek. Eşlerin gelir durumu da dikkate alınacak ve hâkime takdir yetkisi verilecek.