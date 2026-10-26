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Süresiz Nafaka İçin Hazırlanan Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onay Alamadı

Süresiz Nafaka İçin Hazırlanan Taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onay Alamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Adalet Bakanlığı ve AKP Grubu'nun süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin hazırladığı taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alamadı. Erdoğan'ın düzenlemenin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimi mağdur etmeyecek şekilde yeniden hazırlanmasını istediği öğrenildi. Taslakta nafaka süreleri evlilik süresine göre belirleniyordu.

Kaynak - Ekonomim / Besti Karalar

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Erdoğan metne onay vermedi.

Erdoğan metne onay vermedi.

Taslak metin, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından 13. Yargı Paketi'nde yer alması planlanan düzenleme olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın düzenlemenin bu şekliyle gündeme getirilmesine karşı çıktığı öğrenildi. Düzenlemenin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimin mağduriyetine yol açacağını düşünen Erdoğan, metin üzerinde yeniden çalışılması talimatını verdi.

Taslakta evlilik süresi esas alındı.

Taslakta evlilik süresi esas alındı.

Hazırlanan metinde nafaka ödemelerinin eşlerin evli kaldığı sürelere göre ayarlanması öngörülüyor. Buna göre 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılın üstündeki evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek. Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürmüş olsa bile kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi planlanıyor. Daha uzun evliliklerde süre, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına göre belirlenecek. Eşlerin gelir durumu da dikkate alınacak ve hâkime takdir yetkisi verilecek.

AYM kararından sonra görüşler ayrıştı.

AYM kararından sonra görüşler ayrıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026'da Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına ilişkin süresiz olarak ibaresini iptal etti. İptal kararı 30 Eylül 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP de gerekçeli kararın ardından düzenlemeye son şeklini verdi. Parti içinde de görüş ayrılıkları var ve düzenlemenin hazırlanan şekliyle kamuoyunda tepki çekeceği görüşü dile getiriliyor.

Yeni formüller masada.

Yeni formüller masada.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile yaşları gibi ölçütleri esas alan yeni bir formül üzerinde duruluyor. Süresiz nafakanın tamamen kaldırılması kararından geri adım atılması da tartışılıyor. Konuşulan seçeneklerden biri, anlaşmalı boşanmalarda tarafların maddi durumlarının eşit olması hâlinde süresiz nafakanın kaldırılması. Maddi imkânların eşit olmaması hâlinde ise süresiz nafakaya hükmedilmesi hâkimin takdirine bırakılabilir. Bu durumda evlilik süresine göre nafaka süresi belirleyen formül de yeniden gözden geçirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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